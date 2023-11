Microsoft idzie na łatwiznę. Fabułę gier wymyśli im AI

Krytycy sztucznej inteligencji dostaną nową amunicję. Microsoft ma w planach wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pomogą im tworzyć fabułę w grach wideo.

W ostatnich latach sztuczna inteligencja rozwinęła się w niesamowitym tempie i widmo utraty pracy na jej rzecz stało się jak najbardziej realne. To spowodowało, że dalszy rozwój AI ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. W przyszłości sztuczna inteligencja może zebrać jeszcze obfitsze żniwo, gdyż Microsoft planuje na stale wprowadzić je do swojego systemu pracy nad grami wideo.

AI będzie tworzyć fabułę gier Microsoftu

Dziś na oficjalnym blogu Microsoft pojawił się wpis o tytule Xbox and Inworld AI partner to empower game creators with the potential of Generative AI, w którym gigant dokładnie opisał, jakie działania w najbliższej przyszłości zamierza podjąć, by ich gry były jeszcze bardziej atrakcyjne dla odbiorców.

Jednym z tych działań jest właśnie współpraca z firmą Inworld AI, której zlecono stworzenie sztucznej inteligencji będącej w stanie tworzyć dialogi oraz inne narzędzia narracyjne. Microsoft podkreśla jednocześnie, że odbędzie się to na podstawie zasady o wzmacnianiu pozycji człowieka, choć z pewnością nie uspokoi to osób przeciwnych rozwojowi i implementacji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

W ramach współpracy Inworld AI stworzy sztuczną inteligencję zdolną do tworzenia drzewek dialogów oraz wielowątkowych scenariuszy. Ponadto wykonają silnik wykonawczy postaci AI, który można zintegrować z klientem gry, umożliwiając klientom usłyszenie nowych narracji z dynamicznie generowanymi historiami, zadaniami i dialogami.

