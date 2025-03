Miała być klapa. Tymczasem gra bije rekordy i mówią o niej wszyscy

Sukces wbrew oczekiwaniom

Assassin's Creed Shadows wzbudził ogromne kontrowersje przed premierą. Powody tego stanu rzeczy były różne - uczynienie głównej postaci czarnym samurajem (Yasuke) zamiast postawienie na japońskiego protagonistę, a także wiele nieścisłości i uchybień historycznych. Wszystko to oraz prezentacja gry o podobnej tematyce, Ghosts of Yotei, doprowadziły do tego, że Ubisoft postanowił przesunąć wydanie gry (aż dwa razy). Nawet niedawno, już po jej wydaniu, grze oberwało się od premiera Japonii, któremu nie spodobało się, że w grze można było zdewastować ołtarze (które były wzorowane na prawdziwych obiektach) i że mogłoby zachęcać innych do aktów wandalizmu w prawdziwym życiu.