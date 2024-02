Darmowa gra w Epic Games Store. Fani platformówek będą zachwyceni

Epic Games Store tradycyjnie udostępnia kolejną darmową grę. Tym razem zadowoleni będzie fani platformówek.

Epic Games Store jest jednym z nielicznych podmiotów na rynku, oferującym graczom prawdziwie darmowe gry wideo i to cyklicznie. Co tydzień gracze mogą liczyć na przynajmniej jedną darmówkę, a czasem dwie lub nawet więcej w jakimś pakiecie. W zeszłym tygodniu mogliśmy bezpłatnie dodać do biblioteki grę wyścigową Dakar Desert Rally.

Meat Boy Forever za darmo w Epic Games Store

Już dziś 22 lutego od godziny 17:00 będzie można pobrać kolejną darmową grę ze sklepu Epic Games Store. Mowa tu o kontynuacji udanej serii platformówek Super Meat Boy. W Super Meat Boy Forever ponownie wcielamy się w tytułowego Meat Boya, gdzie poziomy są brutalne, a śmierć nieunikniona. Gracze biegają, skaczą, uderzają i kopią, przebijając się zarówno przez dobrze znane lokacje, jak i zupełnie nowe światy, jednocześnie odkrywając iście filmową fabułę.

Oryginalna gra Super Meat Boy wyszła w 2010 roku i swoją koncepcją oraz wysokim poziomem trudności zasłużyła sobie na szacunek graczy. Kontynuacja z 2020 roku nie została aż tak ciepło przyjęta. Grę Super Meat Boy Forever będzie można odebrać przez cały najbliższy tydzień bez żadnych opłat w Epic Games Store.

Zobacz: Koniec niepewności. DLC do Elden Ringa ze zwiastunem i datą premiery

Zobacz: Popularny miś powraca. Premiera już jutro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store