To nowy hit Steama. Na dodatek stworzony przez Polaka

Steam ma nowy hit, który po pierwszym dniu do premiery może pochwalić się liczbą 160 tys. jednocześnie grających osób. Co więcej, to polska gra, stworzona przez jednego człowieka.

Tym hitem jest gra Manor Lords, w którą w pierwszym dniu od premiery w pewnym momencie grało dokładnie 159 701 osób. To świetny wynik, biorąc pod uwagę, jak produkcja powstała i kto jest za nią odpowiedzialny.

Polska gra hitem Steama

Manor Lords to gra stworzona przez jednego człowieka. Jest nim Polak — Grzegorz Styczeń, który powołał do życia jednoosobowe studio Slavic Magic. Już przed premierą było niemal pewne, że gra okaże się sukcesem. Na początku roku jej twórca pochwalił się, że jego produkcja trafiła na listę życzeń aż 2 mln graczy na całym świecie.

Kiedy opublikowaliśmy naszą pierwszą zapowiedź w 2020 roku, moja dziewczyna powiedziała, że spodziewa się 7 tysięcy wpisów na liście życzeń. Ja byłem bardziej optymistyczny i powiedziałem, że 14 tysięcy byłoby super. Nie spodziewałem się, że gra wzbudzi tak duże zainteresowanie i dobije do 2 milionów.

- mówił Styczeń w rozmowie z PCGamer.

Teraz to się potwierdza, bo chociaż gra zadebiutowała we wczesnym dostępie, to już budzi ogromne zainteresowanie. Aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu steamowych best sellerów. Manor Lords to połączenie strategii z tzw. city builderem. Grę możecie aktualnie kupić w promocji za 112,49 zł, ale dostępna jest też w abonamencie Xbox Game Pass.

