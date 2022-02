Steam Deck: Sprawdź czy Twoje gry będą działać na konsoli!

Myślisz o zakupie konsoli Steam Deck? Nie masz pewności czy obsłuży Twoje ulubione gry? Można to bardzo łatwo sprawdzić z poziomu komputera czy smartfona! Wszystko dzięki specjalnemu narzędziu od Valve dostępnemu na stronie WWW.

Jednym z najciekawszych wydarzeń w świecie nowych technologii w 2022 roku z pewnością będzie premiera przenośnej konsoli Valve Steam Deck. W końcu na rynku rzadko kiedy pojawiają się nowe handheldy od dużych i znanych firm. A wysyłka pierwszych egzemplarzy ma nastąpić lada moment, bo już 28 lutego 2022 roku.

Steam Deck można już zarezerwować do kupienia

Cechą szczególną nowej konsoli ma być - prócz kompaktowych wymiarów i mobilności - możliwość ogrywania zwykłych gier komputerowych. I to bez konieczności ich ponownego zakupu. Wystarczy zalogować się na platformę Steam i korzystać z dotychczasowej biblioteki. Wszystko za sprawą autorskiego systemu SteamOS.

Valve Steam Deck na premierę ma być wyposażony w system operacyjny SteamOS 3.0. Będzie to zmodyfikowany Linuks, a dokładniej odchudzona dystrybucja Arch. Całość z Protonem, czyli w dużym uproszczeniu warstwą zgodności pozwalającą na uruchamianie gier stworzonych z myślą o Windowsie.

By upewnić się, że tytuły są kompatybilne zarówno z systemem, ekranem i rozdzielczością, ale i elementami sterującymi - dotykowy ekran, przyciski, analogi, gładziki - Valve przygotowało program "Deck Verified".

Tytuły dzielone są na cztery kategorie - potwierdzona pełna współpraca; grywalne; niewspierane; nie wiadomo. Każda z odpowiednią ikoną widoczną z poziomu biblioteki Steam. Pierwsza grupa oznacza granie bez żadnego kombinowania, druga zaś może wymagać lekkich (prostych) ingerencji w opcje ze strony gracza.

Jeśli jednak rozważacie zakup Valve Steam Deck, ale nie jesteście pewni czy Wasze ulubione tytuły będą działać na nowej konsoli to możecie sprawdzić to już teraz, z poziomu komputera czy smartfona. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Steama, o TUTAJ. Po zalogowaniu system pokaże nam listę zweryfikowanych, grywalnych, niegrywalnych oraz jeszcze niesprawdzonych tytułów.

Valve Steam Deck można zarezerwować już do kupienie w sklepie Steam. Do wyboru są trzy wersje konsoli w cenie 1899, 2499 lub 3099 złotych. Różnią się one rodzajem i pojemnością wbudowanej pamięci (64 GB eMMC; 256 GB SSD NVMe lub 512 GB SSD NVMe), a dodatkowo najdroższy model ma antyodblaskowy ekran.

