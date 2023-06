Nowa gra Indiana Jones z nietypowym rozwiązaniem

Studio MachineGames pracuje nad nową grą w świecie Indiana Jonesa. Produkcja ma wykorzystywać dwa różne widoki.

Przesłuchania w związku ze sprawą Microsoftu i Activision Blizzard ujawniają wiele ciekawych kwestii. Jedna z nich dotyczy gry Indiana Jones, która — jak się dowiedzieliśmy — powstaje w studiu MachineGames.

Początkowo miała to być produkcja multiplatformowa, ale firma z Redmond dogadała się z LucasGames i załatwiła, że zostanie ona wydana tylko na Xboxy oraz PC-ty. Tym samym gra ominie PlayStation 5. Jednak nie to jest najciekawsze. Gra ma wykorzystywać dwa różne widoki.

Indiana Jones z dwóch widoków

Informacje na temat gry przekazał Shpeshal Nick w trakcie podcastu XboxEra. Studio MachinesGames do tej pory tworzyło tylko gry fpp, czyli z widokiem z pierwszej osoby. Dlatego wiele osób podejrzewało, że tak samo będzie w przypadku Indiana Jones. Jednak taka postać wydaje się idealna do widoku tpp, czyli z trzeciej osoby, np. jak Tom Raider lub Uncharted.

Okazuje się, że nowa gra ma łączyć w sobie oba te widoki. Co ciekawe, to nie od gracza będzie należał wybór. Niektóre sekwencje mają być przygotowane z myślą o widoku z pierwszej, a inne z trzeciej osoby. Należy jednak zaznaczyć, że gra zadebiutuje prawdopodobnie dopiero za jakiś czas, więc niektóre kwestie mogą się jeszcze zmienić. Na ten moment to tylko plotki.

