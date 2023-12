Rockstar nęci na GTA 6. Potwierdzono datę premiery

Jesteś fanem gier z serii GTA? Świetnie się składa. Rockstar zdradził dokładną datę premiery pierwszego zwiastuna wideo. Dzieli nas od niego już tylko kilka dni.

Grand Theft Auto V to jedna z najpopularniejszych gier wszech czasów, którą kojarzy chyba każdy posiadacz konsoli lub PC. Jednak od premiery w 2013 roku mija już ponad 10 lat, a Rockstar Games szykuje się do debiutu następnej części. Na nasze szczęściu studio potwierdziło, kiedy możemy spodziewać się treailera wideo.

Trailer GTA 6 zadebiutuje 5 grudnia o godzinie 15:00

Niestety informacja dotycząca zwiastuna GTA 6 jest przeraźliwie oszczędna w słowach. We "wpisie" na oficjalnym blogu można tylko przeczytać "Trailer 1. Wtorek, 5 grudnia, 15:00 czasu polskiego". Do tego dołączono obraz przedstawiający palmy w kolorystyce przypominającej znane fanom serii Vice City.

Rockstar Games oficjalnie ogłosiło "kolejne Grand Theft Auto" w zeszłym miesiącu i obiecało zwiastun w grudniu. Jednak pierwszy wgląd do gry mieliśmy już we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to wyciekło zatrzęsienie filmów z rozgrywki pochodzących z ataku hakerskiego, za którym stała grupa Lapsus$.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami GTA 6 zaoferuje nam dwie grywalne postacie - jedną męska i jedną damską. Całkiem prawdopodobne, że będzie to rodzeństwo. Jednak część źródeł wskazuje również na parę w stylu współczesnego Bonnie i Clyde'a. Akcja gry ma rozgrywać się podobno m. in. w Vice City.

Źródło zdjęć: Rockstar

Źródło tekstu: oprac. własne