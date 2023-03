Gry z Androida na PC i to oficjalnie. Za chwilę też w Europie

Google Play Games wkrótce trafi również do Europy. To oznacza, że w gry z Androida pogramy również na komputerze z Windowsem i to oficjalnie.

Google Play Games to usługa rozwijana już od jakiegoś czasu, ale na razie dostępna była przede wszystkim w Azji, gdzie cieszy się dużą popularnością. Już wkrótce pojawi się w kolejnych państwa, w tym także w europejskich. To oznacza, że zyskamy oficjalną możliwość uruchamiania gier z Androida na komputerach z Windowsem.

Google Play Games w Europie

Google Play Games to nic innego, jak po prostu emulator gier z Androida na Windowsie. Jednak jest to oficjalna aplikacja, która — przynajmniej w teorii — ma gwarantować taką samą jakość i płynność, jak gdyby dane produkcje uruchomić na telefonie lub tablecie. Jedyny mankament jest taki, że nie wszystkie gry są obsługiwane. Google cały czas poszerza katalog, ale wciąż nie jest on tak duży, jak na urządzeniach mobilnych.

Google Play Games na PC rozszerza się na kolejne regiony i obejmie więcej gier, cenionych przez miliardy użytkowników na całym świecie. W ciągu najbliższych kilku miesięcy program rozszerzy się na Japonię i kraje w Europie, dodając kilka nowych gier, w tym Garena Free Fire, Ludo King i MapleStory M.

- pisze Google na oficjalnym blogu.

Nie wiemy, czy wśród tych europejskich państw jest także Polska. Mam nadzieję, że tak, bo możliwość uruchamiania niektórych gier na komputerze wygląda kusząco, szczególnie z perspektywy dzielenia postępów z urządzeniem mobilnym. Na ten moment nie znamy też dokładnej daty udostępnienia Google Play Games na Starym Kontynencie. Kilka miesięcy może również dobrze oznaczać maj, jak i listopad.

