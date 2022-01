Tęsknisz za Windows 7? God of War dowodzi, że wciąż mógł żyć

Czy da się uruchomić God of War na Windows 7 lub 8/8.1? Oficjalnie nie, ale z pomocą przychodzą modderzy.

Kilka dni temu na PC-tach zadebiutowała gra God of War. Po kilku latach od premiery na PlayStation 4 posiadacze komputerów w końcu mogą zapoznać się z historią Kratosa i Atreusa. Do tego potrzeba jednak systemu Windows 10 lub 11. Ale czy na pewno?

God of War na Windows 7? To możliwe

W oficjalnych wymaganiach God of War pojawia się konieczność posiadania systemu operacyjnego Windows 10 lub 11. Nic w tym złego. To najpopularniejsze wśród graczy oprogramowanie. Według statystyk Steama z tych dwój wydań korzysta kolejno 81,74 oraz 10,15 procent użytkowników. Razem to prawie 92 procent wszystkich graczy Steam. Dużo.

Pomimo tego niektórzy wciąż korzystają z Windowsa 7 lub 8/8.1. Nie jest ich wielu, ale wśród nich na pewno są osoby, które też chciałyby zagrać w God of War na PC. Na szczęście umożliwia im to mod przygotowany przez 'okt04175' oraz 'alan2350'.

Modyfikacja zmienia system wykrywania wersji systemu operacyjnego, dzięki czemu God of War można uruchomić również na starszych wersjach Windowsa. Jednak modyfikacji nie instalujcie, jeśli macie wymagane okienka, bo wtedy gra przestanie Wam się uruchamiać.

Moda do God of War, który pozwala na granie na Windows 7 lub 8/8.1, możecie pobrać ze strony NexusMods.

