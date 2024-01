Nvidia ma dobrą wiadomość dla Polaków. Chodzi o GeForce NOW

Na targach CES 2024 w Las Vegas nie zabrakło Nvidii. Dowiedzieliśmy się, że już wkrótce na platformie pojawią się najnowsze gry studia Blizzard.

Nvidia podała listę gier, które jeszcze w tym tygodniu dołączą do usługi GeForce NOW. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, gdyż przedstawiciele marki dotarli również na targi CES 2024, gdzie zapowiedziano, że już wkrótce największe hity studia Blizzard dołączą do biblioteki GeForce NOW.

GeForce NOW - nowe gry

W trakcie targów CES 2024 firma NVIDIA ogłosiła sporo nowości związanych z usługą GeForce NOW.

Zapowiedziano między innymi powiększenie biblioteki o kolejne hity studia Blizzard, w tym Diablo IV oraz Overwatch 2, implementację techniki G-SYNC w chmurze, możliwość rozgrywki na urządzeniach mobilnych Android w jakości 1440p oraz nowe lokalizacje serwerów. Jeden z nich powstanie w Polsce i zostanie umiejscowiony w Warszawie. Dokładny termin uruchomienia polskiego serwera nie został jeszcze ujawniony.

Ponadto od lutego do usługi wprowadzone zostaną jednodniowe subskrypcje Ultimate (7,99 USD) oraz Priority (3,99 USD), które pozwolą na korzystanie z GeForce NOW przez 24 godziny. To doskonały sposób na sprawdzenie usługi przed zdecydowaniem się na długoterminowy abonament.

Lista gier, które wzbogacą bibliotekę usługi GeForce NOW w tym tygodniu, prezentuje się następująco:

War Hospital (od 11 stycznia w Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Jected - Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

TUNIC (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

