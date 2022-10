GeForce NOW. NVIDIA dodaje 12 nowych gier i promocję na abonament

NVIDIA ponownie poszerza bibliotekę swojej usługi strumieniowania GeForce NOW. Tym razem to jednak nie koniec dobrych wiadomości. Producent przygotował specjalną promocję dla graczy obejmującą dużą obniżkę cen abonamentu.

NVIDIA informuje o pojawieniu się nowych gier w szerokiej bibliotece usługi GeForce NOW. Gracze, którzy nie chcą wydawać kroci na mocnego peceta mogą zaopatrzyć się w abonament i grać w najnowsze produkcje za pomocą strumieniowania treści. Tym razem do usługi GeForce NOW dołączy 12 nowych gier. Oprócz tego, producent przyszykował sporą obniżkę za abonament Priority.

GeForce NOW. Nowe gry i tańszy abonament

Od teraz do 20 listopada włącznie sześciomiesięczny abonament GeForce NOW Priority kosztuje 149,40 zł, co stanowi sporą zniżkę w stosunku do regularnej ceny 249 zł. W ramach abonamentu Priority można strumieniowo przesyłać na kompatybilne urządzenia ponad 1400 gier z popularnych sklepów cyfrowych, takich jak Steam, Epic, Ubisoft i Origin, korzystając z sześciogodzinnych sesji (oczywiście po zakończeniu każdej można natychmiast uruchomić kolejną). Abonenci otrzymują priorytetowy dostęp do serwerów NVIDIA, a także możliwość korzystania z ray tracingu w kompatybilnych grach.

Lista nowych gier w usłudze NVIDIA GeForce NOW:

Victoria 3 (od 25 października w Steam)

Star Ocean: The Divine Force (od 27 października w Steam)

Paper Cut Mansion (od 27 października w Steam oraz Epic Games)

Saturnalia (od 27 października w Epic Games)

Asterigos: Curse of the Stars (Epic Games)

Draw Slasher (Steam)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (Steam oraz Epic Games)

Guild Wars: Game of the Year Edition (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Sniper Elite 5 (Steam)

Volcanoids (Steam)

V Rising (Steam)

Zobacz: Huawei Watch GT 3 SE - sprawdzam najnowszy zegarek dla sportowców

Zobacz: Huawei Nova 10 Pro - test smartfona za drogiego o tysiaka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA oprac. własne