Nvidia podała listę nowości w GeForce NOW. Ponad 50 nowych gier

NVIDIA opublikowała właśnie pełną listę gier, które wzbogacą bibliotekę usługi GeForce NOW w listopadzie. To ponad 50 tytułów, z czego aż 26 to gry dostępne w ramach Xbox na PC.

Ogłoszono także, że do chmury zawita platforma Virtex Stadium, która pozwoli spotkać się z tysiącami przyjaciół i fanów e-sportu na wirtualnym stadionie. Możliwości aplikacji będzie można przetestować w trakcie wspólnego oglądania trwających właśnie Mistrzostw Świata w League of Legends, na które zaproszono każdego użytkownika. Rozsiądź się wygodnie, kibicuj i rozmawiaj, nawet z tymi, którzy oglądają i korzystają z czatu na platformie Twitch.

GeForce NOW — ponad 50 gier dołączy w listopadzie do biblioteki

Jeszcze w tym miesiącu do usługi GeForce NOW dołączy ponad 50 gier. Wśród nich nie zabraknie całkowitych nowości oraz mniej znanych perełek. 15 tytułów pojawi się jeszcze w tym tygodniu:

Headbangers: Rhythm Royale (od 31 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Jusant (od 31 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

RoboCop: Rogue City (od 2 listopada w Steam)

The Talos Principle 2 (od 2 listopada w Steam)

StrangerZ (od 3 listopada w Steam)

Curse of the Dead Gods (Xbox oraz w Microsoft Store)

Daymare 1994: Sandcastle (Steam)

ENDLESS Dungeon (Steam)

F1 Manager 2023 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Heretic’s Fork (Steam)

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged (Epic Games Store)

Kingdoms Reborn (Steam)

Q.U.B.E. 2 (Epic Games Store)

Soulstice (Epic Games Store)

Virtex Stadium (bezpłatnie)

W następnych tygodniach listopada dołączą:

The Invincible (od 6 listopada w Steam)

Roboquest (od 7 listopada w Steam)

Stronghold: Definitive Edition (od 7 listopada w Steam)

Dungeons 4 (od 9 listopada w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Space Trash Scavenger (od 9 listopada w Steam)

Spirittea (od 13 listopada w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Naheulbeuk's Dungeon Master (od 15 listopada w Steam)

Last Train Home (od 28 listopada w Steam)

Gangs of Sherwood (od 30 listopada w Steam)

Airport CEO (Steam)

Arcana of Paradise —The Tower— (Steam)

Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

Breathedge (Xbox oraz w Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox oraz w Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Farming Simulator 19 (Xbox oraz w Microsoft Store)

GoNNER (Xbox oraz w Microsoft Store)

GoNNER2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Hearts of Iron IV (Xbox oraz w Microsoft Store)

Hexarchy (Steam)

I Am Future (Epic Games Store)

Imagine Earth (Xbox oraz w Microsoft Store)

Jurassic World Evolution 2 (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Land of the Vikings (Steam)

Onimusha: Warlords (Steam)

Overcooked! 2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Saints Row IV (Xbox oraz w Microsoft Store)

Settlement Survival (Steam)

SHENZHEN I/O (Xbox oraz w Microsoft Store)

SOULVARS (Steam)

The Surge 2 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Thymesia (Xbox oraz w Microsoft Store)

Trailmakers (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Tropico 6 (Xbox oraz w Microsoft Store)

Wartales (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

The Wonderful One: After School Hero (Steam)

West of Dead (Xbox oraz w Microsoft Store)

Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Wolfenstein: The New Order (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

