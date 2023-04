GeForce NOW z zastrzykiem nowych gier

Nvidia ogłosiła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu będą dostępne w usłudze GeForce NOW. Jedno jest pewne, będzie w co grać.

GeForce NOW jest popularną wśród graczy usługą strumieniowania treści. Swoje rosnące zainteresowanie zawdzięcza temu, że w wielu przypadkach lepiej wykupić subskrypcję i grać na wysokich ustawieniach nawet na laptopie o wydajności ziemniaka niż wydać krocie na sprzęt gamingowy. Teraz usługa urośnie o kilka nowych gier.

7 nowych gier w usłudze GeForce NOW

Biblioteka usługi GeForce NOW już teraz oferuje możliwość zagrania w ponad 1500 gier, jednak stale się rozrasta i już w ciągu najbliższego tygodnia trafi do niej kolejnych siedem produkcji. Oto one:

Road 96: Mile 0 (nowość w Steam)

Meet Your Maker (nowość w Steam)

TerraScape (nowość w Steam)

Curse of the Sea Rats (nowość w Steam)

Ravenswatch (nowość w Steam)

Supplice (nowość w Steam)

Teardown (Steam)

Poza tym eksplorowanie ogromnego otwartego świata w Genshin Impact stanie się jeszcze przyjemniejsze dzięki aktualizacji numer 3.6, zatytułowanej A Parade of Providence. Łatka wprowadza nowego bohatera oraz nowe wydarzenia. Tytuł w tej wersji będzie można strumieniować na swoje urządzenia już w przyszłym tygodniu.

NVIDIA ogłosiła również, że nagrody do gry Marvel’s Midnight Sun są dostępne dla wszystkich użytkowników usługi GeForce NOW. Również tych korzystających z planu darmowego. Można je odebrać do 6 maja.

