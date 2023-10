GeForce NOW - aż 23 nowe gry w tym tygodniu

Nvidia ogłosiła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu będą dostępne w usłudze GeForce NOW. Wśród nich pojawia się prawdziwy hit prosto z Polski.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że Nvidia szykuje się na rozbicie banku i doda w tym miesiącu do swojej biblioteki aż 60 nowych gier. Tak się składa, że duża część z tej liczby trafiła do usługi już w tym tygodniu.

GeForce NOW - Nvidia dodaje 23 gry do usługi

Właśnie dzisiaj odbyła się jedna z najważniejszych premier w całej działalności polskiej firmy CI Games. Chodzi tu oczywiście o Lords of the Fallen, czyli grę nawiązującą mechanikami i klimatem do serii Dark Souls, czy produkcji Elden Ring. Tak się składa, że gra będzie dostępna w usłudze już dzisiaj, więc posiadacze subskrypcji GeForce NOW będą mogli sami się przekonać, jak prezentuje się gra.

Pełna lista 23 tytułów, które wzbogacą bibliotekę usługi GeForce NOW, prezentuje się następująco:

Forza Motorsport (od 12 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

From Space (od 12 października w Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Hotel: A Resort Simulator (od 12 października w Steam)

Saltsea Chronicles (od 12 października w Steam)

Star Trek: Infinite (od 12 października w Steam)

Tribe: Primitive Builder (od 12 października w Steam)

Lords of the Fallen (od 13 października w Steam oraz Epic Games Store)

Bad North (Xbox oraz w Microsoft Store)

Call of the Sea (Xbox oraz w Microsoft Store)

For The King (Xbox oraz w Microsoft Store)

Golf With Your Friends (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Metro Simulator 2 (Steam)

Moonbreaker (Steam)

Narita Boy (Xbox oraz w Microsoft Store)

Rubber Bandits (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Sifu (Xbox oraz w Microsoft Store)

Star Renegades (Xbox oraz w Microsoft Store)

Streets of Rogue (Xbox oraz w Microsoft Store)

Supraland (Xbox oraz w Microsoft Store)

Supraland Six Inches Under (Epic Games Store)

The Surge (Xbox oraz w Microsoft Store)

Tiny Football (Steam)

Yes, Your Grace (Xbox oraz w Microsoft Store)



Zobacz: Netflix pod ścianą. Klienci mają dość dokręcania śruby

Zobacz: Netflix wyjdzie z piwnicy. Start już w 2025 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne