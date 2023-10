GeForce NOW wchodzi w październik z drzwiami. Aż 60 nowych gier

Nvidia podała listę gier, które już wkrótce zasilą popularną usługę strumieniowania GeForce NOW. W tym miesiącu biblioteka zostanie poszerzona o aż 60 tytułów.

Nvidia mocno wchodzi w październik. Przedsiębiorstwo opublikowało listę tytułów, które już wkrótce pojawią się w subskrypcji GeForce NOW. Usługa cieszy się dużą popularnością wśród graczy, gdyż dzięki niej nie trzeba wydawać kroci na mocny komputer osobisty, by móc cieszyć się najnowszymi produkcjami ze świata gier.

GeForce NOW. Aż 60 nowych gier w tym miesiącu

Do usługi GeForce NOW w tym miesiącu dołączy aż 60 nowych gier. 21 z nich pojawi się już w dniu swojej premiery. Co więcej, 29 gier dołączy do usługi już w tym miesiącu. Oprócz tego można liczyć też na nowe produkcje z PC Game Pass i Microsoft Store.

Pełną listę 60 gier, które dołączą do chmury w październiku, można znaleźć w najnowszym wpisie na blogu NVIDIA. Natomiast w tym tygodniu biblioteka GeForce NOW poszerza się o 29 następujących tytułów:

Battle Shapers (od 3 października w Steam)

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (od 3 października w Steam)

Station to Station (od 3 października w Steam)

The Lamplighters League (od 3 października w Steam, Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Thief Simulator 2 (od 4 października w Steam)

Heads Will Roll: Reforged (od 4 października w Steam)

Assassin’s Creed Mirage (od 5 października w Ubisoft)

Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Arcade Paradise (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

The Ascent (Xbox)

Citizen Sleeper (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Dicey Dungeons (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Godlike Burger (Epic Games Store)

Greedfall (Xbox)

Hypnospace Outlaw (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Killer Frequency (Xbox)

Lonely Mountains: Downhill (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Metro 2033 Redux (Xbox)

Metro: Last Light Redux (Xbox)

MudRunner (Xbox)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Epic Games Store)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Soccer Story (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

SOMA (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

Space Hulk: Tactics (Xbox)

SpiderHeck (Xbox oraz w ramach subskrypcji PC Game Pass)

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Xbox)

Surviving Mars (Xbox)

