GeForce NOW – nowe gry na kwiecień 2022

Nvidia pokazała listę ponad 20 gier, które w kwietniu trafią do usługi GeForce NOW. Uzupełnią one bibliotekę tytułów, w które można grać dzięki chmurze.

W kwietniu biblioteka usługi GeForce NOW zostanie wzbogacona o ponad 20 nowych gier. Przy okazji Nvidia poinformowała, że na urządzenia Chromebook trafiła właśnie aplikacja GeForce NOW. Do tej pory korzystanie z usługi na tych urządzeniach było możliwe za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

GeForce NOW – nowe gry

W ostatni dzień marca do usługi GeForce NOW dołączyły następujące gry:

Midnight Ghost Hunt (Steam),

Weird West (Steam),

Dying Light Enhanced Edition (Epic Games Store),

ELEX II (Epic Games Store),

FAR: Changing Tides (Epic Games Store),

Hero’s Hour (Epic Games Store),

Martha Is Dead (Epic Games Store).

Dodatkowe gry, które dołączyły do GeForce NOW w marcu:

Conan Chop Chop (Steam)

Hero’s Hour (Steam),

Highrise City (Steam),

Hundred Days - symulator winiarstwa (Epic Games Store),

Power to the People (Epic Games Store),

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Steam),

Survival Quiz CITY (Steam),

Tunic (Steam),

Anno 1404 – History Edition (Steam).

W kwietniu w usłudze GeForce NOW pojawią się następujące gry:

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam),

Cities in Motion 2 (Steam),

Crawl (Steam),

Cultist Simulator (Steam),

Die After Sunset (Steam),

Elderborn (Steam),

EQI (Steam),

Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam),

Flashing Lights (Steam),

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam),

Jupiter Hell (Steam),

Offworld Trading Company (Steam),

Ranch Simulator (Steam),

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam),

Sol Cresta (Steam),

Star Control: Origins (Steam),

Spirit of the Island (Steam),

Twin Mirror (Steam),

Wobbledogs (Steam).

