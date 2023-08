GeForce NOW dostanie 41 nowych gier. Oto lista

Tym razem Nvidia nie rozdrabnia się, wchodząc w nowy miesiąc. Firma zapowiedziała, że w sierpniu do usługi dołączy masa gier, w większość z nich w dniu swojej premiery. Będzie na co czekać.

Nvidia wchodzi w nowy miesiąc z przytupem. Właśnie przedsiębiorstwo zakończyło aktualizację serwerów GeForce NOW i od teraz wszystkie działają jako RTX SuperPod 4080, przez co granie w chmurze stało się możliwe z wysoką liczbą 240 klatek na sekundę. Co więcej, już niedługo firma rozpocznie konkurs.

GeForce NOW - 41 nowych gier w sierpniu

Nvidia zapowiedziała, że jeszcze w tym miesiącu do usługi GeForce NOW dołączy aż 41 nowych tytułów. Co więcej, 21 z nich już w dniu swojej premiery. Oto produkcje, które dołączą do usługi jeszcze w tym tygodniu:

F1 Manager 2023 (od 31 lipca w Steam)

Bloons TD 6 (bezpłatnie od 3 sierpnia w Epic Games Store)

Bloons TD Battles 2 (Steam)

Brick Rigs (Steam)

Demonologist (Steam)

Empires of the Undergrowth (Steam)

Stardeus (Steam)

The Talos Principle (Steam)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Steam)

Yet Another Zombie Survivors (Steam)

Te produkcje z kolei pojawią się w późniejszych dniach sierpnia:

WrestleQuest (od 7 sierpnia w Steam)

I Am Future (od 8 sierpnia w Steam)

Atlas Fallen (od 10 sierpnia w Steam)

Sengoku Dynasty (od 10 sierpnia w Steam)

Tales & Tactics (od 10 sierpnia w Steam)

Moving Out 2 (od 15 sierpnia w Steam)

Hammerwatch II (od 15 sierpnia w Steam)

Desynced (od 15 sierpnia w Steam)

Wayfinder (od 15 sierpnia w Steam)

The Cosmic Wheel Sisterhood (od 16 sierpnia w Steam)

Gord (od 17 sierpnia w Steam)

Book of Hours (nowość w Steam)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (od 17 sierpnia w Steam)

The Texas Chain Saw Massacre (od 17 sierpnia w Steam)

Bomb Rush Cyberfunk (od 18 sierpnia w Steam)

Jumplight Odyssey (od 18 sierpnia w Steam)

Blasphemous 2 (od 21 sierpnia w Steam)

RIDE 5 (od 24 sierpnia w Steam)

Sea of Stars (od 29 sierpnia w Steam)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (od 31 sierpnia w Steam)

Deceit 2 (od 31 sierpnia w Steam)

Inkbound (Steam)

LEGO Brawls (Epic Games Store)

Regiments (Steam)

Session (Epic Games Store)

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store)

Superhot (Epic Games Store)

Terra Invicta (Epic Games Store)

Wall World (Steam)

Wild West Dynasty (Epic Games Store)

WRECKFEST (Epic Games Store)

Xenonauts 2 (Epic Games Store)

Nowe gry to jednak nie wszystko. 10 sierpnia rozpocznie się wyzwanie GeForce NOW Ultimate na QuakeConie. Użytkownicy mogą zarejestrować się na stronie wydarzenia i otrzymać bezpłatne jednodniowe ulepszenie abonamentu do statusu Ultimate, aby sprawdzić swoje umiejętności w rozgrywce z 240 klatkami na sekundę, od samego początku wyzwania, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród mają nie tylko uczestnicy QuakeConu, ale także osoby, które uczestniczą w konferencji z domu. Szczegóły pojawią się niedługo na Twitterze i Facebooku GeForce NOW.

Źródło zdjęć: