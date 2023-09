Aż 15 nowych gier w usłudze GeForce NOW

Nvidia ogłosiła listę gier, które jeszcze w tym tygodniu pojawią się w usłudze GeForce NOW. Nie zabraknie nowych tytułów, jak i hitów sprzed lat.

Jak co tydzień, Nvidia podaje listę kolejnych gier, które dołączą do subskrypcji GeForce NOW. Jest ona szczególnie popularna wśród graczy, którzy nie chcą wydawać kroci na mocny komputer, by móc cieszyć się najnowszymi i najbardziej wymagającymi grami na wysokich ustawieniach graficznych.

GeForce NOW dodaje 15 nowych gier do usługi

Nvidia poinformowała, że w tym tygodniu do chmury dołączy aż 15 nowych gier. Subskrybenci usługi GeForce NOW mogą rozpocząć przygotowania do epickiej przygody w interesujących światach Devil May Cry 5 od Capcom, Gears Tactics od Xbox Game Studio czy The Crew Motorfest od Ubisoft.

Pełna lista 15 gier, które w tym tygodniu poszerzają bibliotekę GeForce NOW, prezentuje się następująco:

Tavernacle! (od 11 września w Steam)

Gunbrella (od 13 września w Steam)

The Crew Motorfest (od 14 września w Ubisoft Connect)

Amnesia: The Bunker (dostępna w ramach subskrypcji Game Pass Xbox)

Descenders (dostępna w ramach subskrypcji Game Pass Xbox)

Devil May Cry 5 (aktualnie w promocji w Steam)

Gears Tactics (dostępna w ramach subskrypcji Game Pass w Xbox oraz w Steam)

Last Call BBS (Xbox)

The Matchless Kungfu (Steam)

Mega City Police (Steam)

Opus Magnum (Xbox)

Remnant II (Epic Games Store)

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition (Xbox)

Superhot (Xbox)

Vampyr (Xbox)

