Monster Hunter Now oficjalnie. To gra twórców Pokemon GO

Łowcy potworów powinni zacząć ostrzyć swoje miecze. Monster Hunter Now jest już teraz dostępne do pobrania.

Ciężko będzie powtórzyć sukces gry Pokemon GO, która w 2016 roku sprawiła, że nie tylko dzieci, nastolatkowie i dorośli, ale też wielu seniorów postanowiło wyjść z domu, by zacząć łapać Pokemony. Teraz twórcy Pokemon GO, czyli producent Niantic we współpracy z wydawcą Capcom, spróbuje ponownie wyciągnąć graczy na ulice.

Monster Hunter Now oficjalnie debiutuje

Monster Hunter Now to prawdziwa gratka dla fanów serii gier komputerowych Monster Hunter. Tytuł dzisiaj oficjalnie debiutuje i można go pobrać na urządzenia z systemem Android i iOS. W produkcji mobilnej gracze wcielają się w rolę łowcy i wyruszają na polowanie na potężne potwory, które pojawiają się w prawdziwym świecie. Dzięki temu, że w grę można grać na smartfonie, gracze mogą z łatwością cieszyć się polowaniem, łącząc siły z innymi. Potwory pojawiają się częściej w dużych parkach, które zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić łowcom wspólną grę.

Podobnie jak w Pokemon GO, tutaj również zostanie wykorzystana funkcja AR naszych smartfonów. Trzeba jednak przyznać, że Monster Hunter Now oferuje całkiem sporo wygodnych funkcji. Przykładowo nie trzeba cały czas iść przez miasto z telefonem w ręce. Funkcja Adventure Sync pozwala oznaczać potwory, by móc z nimi później walczyć we własnym domu. Wystarczy ją aktywować i włożyć telefon do kieszeni.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne