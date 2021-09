Udawali kobiety, by wziąć ślub z innymi mężczyznami

W Chinach doszło do... nietypowego zatrzymania prawie 500 mężczyzn, którzy w grach online podawali się za kobiety. W ten sposób wyłudzali pieniądze.

W Chinach policja zatrzymała ogromny gang internetowych przestępców. Aż 469 mężczyzn podszywało się w grach pod kobiety i w ten sposób wyłudzali wirtualne przedmioty i waluty o realnej wartości. Chociaż brzmi to zabawnie, a może nawet i głupio, to w praktyce cały proceder był niezwykle skuteczny.

Ślubny skandal. Zatrzymano 500 mężczyzn udających kobiety

Działanie internetowego gangu było bardzo proste. W mediach społecznościowych wyszukiwali oni samotnych mężczyzn, których — jako kobiety — zapraszali do znajomych, a następnie oferowali im rejestrację w grach online. Gdy Ci się zgodzili, to następnie dochodziło w nich do wirtualnego wesela. Następnie mężczyźni wyłudzali od swoich internetowych małżonków wirtualne przedmioty i walutę w grach, w końcu nikt nie odmówi żonie prezentów, prawda? Do gangu należało też kilka kobiet, które w razie potrzeby nagrywały wideo lub audio, aby uśpić czujność oszukiwanych osób. Interes kręcił się prawdopodobnie od wielu miesięcy.

W sumie chińscy policjanci zatrzymali 469 osób. Była to potężna akcja, w której uczestniczyło 350 policjantów. Nalot przeprowadzono jednocześnie w 35 miastach i 17 prowincjach. To prawdopodobnie największy gang internetowych, jaki udało się złapać funkcjonariuszom w Państwie Środka.

