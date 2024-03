Frostpunk 2 z datą premiery. Jest miła niespodzianka

Frostpunk to jedna z najpopularniejszych polskich gier ostatnich lat. Wymagająca strategia, w której rozwijamy nasze miasto, jednocześnie walcząc o przetrwanie w obliczu nieprzyjaznego klimatu oraz mierząc się z trudnymi wyborami moralnymi, zyskała uznanie na całym świecie. Już niebawem zagramy w jej kontynuację.

Twórcy gry, 11 bit studios, potwierdzili datę premiery swojego nowego tytułu. We Frostpunk 2 zagramy już 25 lipca 2024 roku.

Hear me! Hear me! #Frostpunk 2 is coming to PC and through PC Games Pass on July 25, 2024.



Pre-order now: https://t.co/2TSmH8OQzl



Get the Digital Deluxe Edition -10% and access a seven-day beta in April! pic.twitter.com/az7j9a2hgZ