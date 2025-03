Forza Horizon 5 na PS5 pomoże Xboxowi. Zaskakujący powód

Forza Horizon 5 koniem trojańskim Microsoftu na PS5

Forza Horizon 5 to kolejna gra Microsoftu, która ląduje na PS5 w ramach nowej strategii multiplatformowej firmy z Redmond, która stawia przede wszystkim na płynność finansową w obliczu tego, że gry na wyłączność stały się całkowicie nieopłacalne pod kątem ekonomicznym. Jest to kolejny tytuł po wydanych już Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Hi-Fi Rush oraz zapowiedzianych Indiana Jones i Wielki Krąg, Age of Empires i innych.