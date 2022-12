Google Play: Milion rejestracji na Eversoul. Co takiego ma ta gra?

Południowokoreański wydawca Kakao Games już wkrótce wypuści na rynek kolejną produkcję. Tym razem będzie to gra mobilna, która jeszcze przed premierą wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród graczy.

Wstępna rejestracja do Eversoul, fabularnej gry mobilnej pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nadchodząca produkcja. Wydawca Kakao Games i producent Nine Ark Inc. ogłosili wspólnie, że w grze zarejestrowanych jest już ponad milion kont. Z tej okazji, graczy czekają nagrody.

Eversoul - wstępnie zarejestrowało się ponad milion osób

Eversoul ma być mobilną grą RPG z mechaniką budowania drużyny i wykorzystywania synergii, by zwiększyć siłę rażenia poszczególnych jednostek. W grze wcielimy się w "wybawcę" z innego świata, który został przyzwany, by uratować świat przez najeźdźcami.

Rozgrywka w głównej mierze opierać będzie się na pozyskiwaniu nowych dusz i tworzeniu z nich drużyn. Ważnym elementem tytułu mają być relacje z postaciami. Już teraz wstępnie zarejestrowało się do gry ponad milion osób, co jest świetnym wynikiem, zważywszy na to, że zajęło to zaledwie dwa tygodnie.

W związku z tak dużym zainteresowaniem produkcją, wydawca i producent postanowili nagrodzić graczy kilkoma ciekawymi prezentami. Co więcej, nagrody wciąż można zgarnąć poprzez wstępną rejestrację. Można liczyć na:

Walutę (100 tysięcy złota, 100 tysięcy pyłu many, 1000 everstones)

Ilustrację w lobby, na której znajdują się Mica i Seeha

Epicką duszę - Mica

Limitowane skórki dla postaci Mica i Seeha

Wstępna rejestracja nadal trwa i można jej dokonać za pośrednictwem Google Play i App Store. Dokładna data premiery Eversoul nie została jeszcze podana, lecz ma się ona odbyć na początku 2023 roku.

Źródło zdjęć: Kakao Games, Nine Ark

Źródło tekstu: 148 Apps