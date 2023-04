Dwie darmowe gry w Epic Games Store. W tym polski hit

Epic Games Store ponownie udostępnia graczom dwie darmowe gry. Wśród nich tym razem znalazła się jedna z najlepiej ocenianych polskich gier.

Jak co tydzień, Epic Games Store rozpieszcza graczy darmowymi grami. W tym tygodniu jednak zrobi to wyjątkowo, gdyż za darmo można zgarnąć jedną z najpopularniejszych polskich gier.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu do odebrania były The Silent Age i Tunche. W pierwszej w nich wcielamy się w zwykłego ciecia z niezwykłą misją i możliwością podróżowania w czasie. Z kolei Tunche to roguelike akcji, w którym musimy uratować amazońską dżunglę przez tytułowym Tunche.

Dying Light i shapez za darmo w Epic Games Store

Już teraz do odebrania na platformie Epic Games Store są dwie gry. Jedna z nich to Dying Light: Enchanced Edition.

Świat opanowała plaga zombie i jedynie nieliczne ludzkie niedobitki stawiają im jeszcze opór. My wcielimy się w zwykłego mieszkańca, któremu przyjdzie walczyć o życie, wykorzystując umiejętności parkour.

Enchanced Edition obejmuje dodatek z łazikiem dla gracza, dodatkowy tryb gry, dwie dodatkowe strefy kwarantanny i dwa pakiety.

Od drugiej darmowej produkcji może niektórym zakręcić się w głowie, lecz osoby uwielbiające geometryczne kształty będą wniebowzięte.

Chodzi tu o produkcję shapez, w której będziemy tworzyć zautomatyzowane procesy fabryczne. Wraz z postępem będziemy tworzyć coraz bardziej skomplikowane struktury.

Obie gry można odebrać już teraz i będą dostępne do 13 kwietnia do godziny 17:00.

Źródło zdjęć: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store