Epic rozdaje dwie gry. Coś dla samozwańczych detektywów

Epic Games Store, jak co tydzień, rozdaje bezpłatnie gry. Tym razem do odebrania będą dwie produkcje z różnych gatunków. Jedna stawia na fabułę i rozgrywa się w cyberpunkowym świecie, a druga pobudzi szare komórki uczestników zabawy.

Święta już za nami, lecz Epic Games Store rozdaje prezenty przez cały rok. W zeszłym tygodniu udostępniono do pobrania Kerbal Space Program, czyli grę, w której kontrolujemy małych zielonych ludków, a naszym celem jest eksploracja kosmosu i rozwój technologii, mające pozwolić na coraz bardziej zaawansowane misje. Drugą produkcją był samodzielny dodatek o nazwie Aiko's Choice do gry Shadow Tactics. Obie gry nadal można dodać do biblioteki do dzisiaj (12.01) do godziny 17.

First Class Trouble i Gamedec za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj od godziny 17 dostępne do pobrania za darmo będą dwie nowe gry. Epic Games Store rozdaje First Class Trouble, tytuł mocno inspirowany popularną swego czasu grą Among Us. W produkcji studia Invisible Walls wcielamy się w pasażerów kosmicznego statku wycieczkowego, jednak nad maszyną i jej systemami przejmuje kontrolę mordercza sztuczna inteligencja. Naszym zadaniem jest poprzez współpracę z innymi graczami powstrzymanie złowrogiego AI.

Trzeba się jednak mieć na baczności, bo niektórzy w rzeczywistości są androidami sterowanymi przez wcześniej wspomnianą sztuczną inteligencję. W First Class Trouble, tak jak w Among Us, pojawi się motyw narady i wyrzucania przez śluzę podejrzanych graczy.

Drugim darmowym tytułem jest Gamedec, czyli fabularna gra RPG osadzona w realiach cyberpunka. W tej produkcji również przyjdzie graczom wysilić nieco szare komórki, gdyż wcielą się w detektywa prowadzącego śledztwo i usiłującego wydobyć informacje od podejrzanych.

