Epic rozdaje dwunasty prezent. Jaką grą tym razem zaskoczy?

Epic Games Store kontynuuje swoją akcję świątecznego rozdawnictwa. Do tej pory platforma udostępniła jedenaście gier, a teraz możemy pobrać kolejną darmową produkcję.

Wczoraj Epic Games Store zaskoczył graczy mocnym tytułem, który można było na platformie odebrać za darmo. Mowa tu o Death Stranding, ambitnej produkcji znanego twórcy gier - Hideo Kojimy. Wcześniej udostępniono kilka innych ciekawych gier, m.in. Fallout 1 i 2, Wolfenstein: The New Order i Metro: Last Light Redux.

F.I.S.T. za darmo w Epic Games Store

Tym razem Epic Games Store udostępnił za darmo F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, czyli grę z 2021 roku, która w swej konwencji nawiązuje do starszych platformówek. Wcielamy się w niej w dość nietypowego bohatera, humanoidalnego królika z potężnym mechanicznym ramieniem, którego głównym celem jest powstrzymanie armii robotów.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch jest przedstawicielem mało znanego podgatunku Science-Fiction o nazwie dieselpunk i korzysta z dość arkadowych mechanik walki opierających się na trzech potężnych broniach pięści, wiertła i bata.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch rozdawane jest za darmo w ramach świątecznego prezentu od Epic Games Store. Jest to dwunasta z piętnastu produkcji, które zostaną udostępnione bezpłatnie przez sklep. Grę można odebrać od dziś (26 grudnia) od godziny 17 do jutra (27 grudnia) do godziny 17. Później produkcja zostanie zastąpiona kolejnym darmowym tytułem.

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store