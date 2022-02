FIFA? To tylko cztery litery na pudełku z grą

Zmiana nazwy serii gier piłkarskich spod szyldu FIFA jest coraz bardziej realna. Szef Electronic Arts przyznał wręcz, że to jedynie cztery litery na pudełku z grą.

Kilka tygodni temu gruchnęła sensacyjna wiadomość — seria gier piłkarskich FIFA może zmienić nazwę. Nikt się tego nie spodziewał. To przecież najpopularniejsza gra sportowa na świecie. Dlaczego miałaby zmieniać nazwę?

FIFA zmieni nazwę? To coraz bardziej realne

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak samo było w tym przypadku. Światowa federacja piłkarska zażądała od Eletronic Arts dużo wyższych pieniędzy za licencję i prawa do nazwy. Mówiło się o kwocie nawet dwa razy wyższej niż dotychczas.

Poza tym piłkarscy włodarze chcieli rozdzielić prawa na mniejsze części. Dotyczyło to między innymi trybu Ultimate Team, który przynosi największe zyski. Poza tym FIFA podobno nie chciała się zgodzić na obecność w grze firmy Nike, bo sama ma umowę z Adidasem. W skrócie — chcieli dostać dużo więcej za dużo mniej. Elektronicy nie chcieli się na to zgodzić.

FIFA? To tylko literki

Jednak temat ucichł. W ostatnich tygodniach nie docierały do nas kolejne informacje. Prawdopodobnie wciąż trwały negocjacje między EA Sports i FIFA. Aż do teraz. Szef Electronic Arts — Andrew Wilson — właśnie przyznał, że FIFA to jedynie cztery litery na pudełku z grą.

Tylko z tej wypowiedzi możemy domniemywać, że zmiana nazwy gier piłkarskich jest coraz bardziej realna. Widocznie Electronic Arts i FIFA nie mogą się dogadać. Dotychczasowa umowa kończy się w tym roku, tuż po zakończeniu Mistrzostw Świata, które — co warto przypomnieć — rozpoczną się w listopadzie, a nie latem, jak zazwyczaj. Dlatego FIFA 23 może być ostatnią odsłoną z taką nazwą.

Electronic Arts zarejestrowało znak towarowy "EA Sports FC". Niewykluczone, że to właśnie nazwa kolejnych gier piłkarskich w portfolio EA.

Zobacz: Znany piłkarz usunięty z FIFY 22. Zatrzymała go policja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Electronic Arts

Źródło tekstu: TechSpot