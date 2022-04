E3 2022 zostaje wymazane z tegorocznego kalendarza

Tegoroczna odsłona targów E3, jednego z największych wydarzeń gamingowych w corocznym kalendarzu, została odwołana i to całkowicie.

E3, czyli Electronic Entertainment Expo, to największa impreza gamingowa, która niemal co roku odbywała się w Los Angeles. W ostatnich latach była jednak odwoływana ze względu na ryzyko związane z pandemią COVID-19. Niestety, w tym roku również się nie odbędzie.

E3 2022 odwołane

Organizatorzy E3 poinformowali, że tegoroczna odsłona także się nie odbędzie i dotyczy to zarówno wersji offline na terenie hali Los Angeles Convention Center, jak i wersji online. W 2022 roku Electronic Entertainment Expo zostaje całkowicie wymazane z kalendarza. Szkoda.

To pokazuje, że dla tego typu wydarzeń nie ma miejsca w czasach pandemii. Chociaż wersje online wydają się jakiegoś rodzaju rozwiązaniem, to nie przyciągają aż tylu zainteresowanych, co zwykłe targi na ogromnej hali i mowa tutaj zarówno o wystawcach, jak i graczach czekających na nowe zapowiedzi. Nie przynoszą też zysków dla samych organizatorów.

Osoby odpowiedzialne za E3 zapewniają, że całą swoją energię i uwagę skupiają na przyszłorocznej odsłonie targów, która — jak mają nadzieję — odbędzie się już w Los Angeles. Też mam taką nadzieję, bo to jednak ważna impreza w gamingowym kalendarzu.

Zobacz: PlayStation powraca do Rosji. Co z sankcjami?

Zobacz: PlayStation Plus niestety nie będzie jak Xbox Game Pass

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Barone Firenze / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp