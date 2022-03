Wyczekiwany przez graczy remake dopiero w przyszłym roku

Wyczekiwany przez graczy remake gry Dead Space prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w 2023 roku.

Electronic Arts jakiś czas temu zapowiedziało remake jednej z najlepszych gier z gatunku horroru. Chodzi oczywiście o Dead Space. Zaprezentowane materiały sugerowały, że prace są na zaawansowanym etapie. Rzeczywistość jest niestety gorsza, przynajmniej z perspektywy graczy.

Dead Space Remake dopiero w 2023 roku?

Dead Space Remake nigdy nie otrzymało nawet przewidywanej daty premiery. Wiemy jedynie, że EA Motive pracuje nad grą i to kiedyś zostanie wydana. Pomimo tego wiele osób liczyło, że gra trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Zdaniem Jeffa Grubba z VentureBeat nie ma na to szans. Gra po cichu została przeniesiona dopiero na 2023 roku.

Czemu gra zadebiutuje dopiero w przyszłym roku? Electronic Arts podobno celuje jakościowo w podobnym poziom, jaki zaprezentował Capcom przy okazji remake'u Resident Evil 2. Tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez graczy i EA liczy na podobny efekt. To wymaga więcej czasu na ewentualne poprawki i szlify, aby w dniu premiery wszystko było możliwie dopracowane.

Dead Space Remake zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X.

Zobacz: Syberia wraca w kolejnej odsłonie serii. Zobacz trailer gry [wideo]

Zobacz: Ależ promocja! 991 gier, komiksów, książek i dodatków za niecałe 50 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EA

Źródło tekstu: VentureBeat