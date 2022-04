CD Projekt RED pracuje nad kilkoma niezapowiedzianymi grami!

CD Projekt RED ma bardzo ambitne plany na najbliższe miesiące, w tym kilka jeszcze niezapowiedzianych gier. Jednak na ich realizację przyjdzie nam jeszcze poczekać. Co konkretnie planuje polskie studio?

Wczoraj odbyła się konferencja telefoniczna z inwestorami CD Projekt RED. W jej trakcie prezes firmy — Adam Kiciński — zdradził plany polskiego studia na najbliższe kilkanaście miesięcy. Te są bardzo ambitne, ale jednocześnie odległe. Co konkretnie planują Redzi?

Pierwszy dodatek do Cyberpunk 2077

Adam Kiciński zdradził, że cały czas trwają prace nad Cyberpunk 2077. Dotyczy to zarówno usprawnień do pełnej wersji gry, jak i dużych dodatków. Cieszy fakt, że CD Projekt RED nie porzuca nieudanego projektu i cały czas chce go rozwijać. Jednak na efekty będziemy musieli jeszcze poczekać.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Co prawda prezes CDPR nie podał dokładnej daty, ale wiemy, że fabularny dodatek do Cyberpunk 2077 zadebiutuje dopiero w 2023 roku. Ten planowo miał być wydany dużo wcześniej, ale zamiary studia zostały pokrzyżowane przez fatalną kondycję gry i konieczność jak najszybszego łatania błędów i niedoróbek. Aktualnie CP2077 ma już odpowiednią jakość, ale prace wciąż nie zostały zakończone.

Multiplayer w Cyberpunk 2077

Od dawna Adam Kiciński wspominał też o planach dodania do Cyberpunk 2077 modułu multiplayer. Ten miałby być niejako osobną grą, ale w uniwersum CP2077. W ostatnich miesiącach temat ucichł, ale już wiemy, że prace nadal trwają. Firma porzuciła jednak REDEngine na rzecz Unreal Engine 5. To może dodatkowo wydłużyć prace, bo wszystko, co zostało stworzone wcześniej, nadaje się praktycznie do kosza.

Po decyzji o zmianie podstawowego silnika gry i zawarciu umowy licencyjnej oraz partnerskiej z Epic Games International spółka uzyskała dostęp do rozwiązań multiplayer dostępnych na Unreal Engine 4 i 5, w wyniku czego zrezygnowała z dalszych prac badawczo-rozwojowych nad dodaniem elementów wieloosobowych do silnika REDEngine.

- powiedział Adam Kiciński.

Wiedźmin 3 na next-geny

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Wiedźmin 3 w wersji na next-geny nie zadebiutuje w drugim kwartale tego roku. Polska firma nie podała nowej daty premiery i już wiemy, dlaczego mogło tak się stać.

Nad Wiedźminem 3 w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pracowało studio Saber Interactive, które wcześniej odpowiadało też za bardzo udany port na Nintendo Switch. Rzecz w tym, że jego główna siedziba mieści się w Petersburgu. Tymczasem CD Projekt RED postanowiło wycofać się z Rosji po ataku tego kraju na Ukrainę i tym samym zerwało współpracę z Saber.

CD Projekt RED dlatego nie podał nowej daty premiery next-genowego Wiedźmina 3, ponieważ jest na etapie oceniania pracy Saber Interactive i dalszego jej planowania. Oznacza to, że opóźnienie wcale nie musi być duże. Wiele zależy od tego, co udało się już zrobić Rosjanom.

Nowe projekty CD Projekt RED

CD Projekt RED pracuje też nad kilkoma nowymi projektami. Jednym z nich jest nowa saga w uniwersum Wiedźmina, która potocznie określana jest mianem Wiedźmina 4. Ta powstaje na silniku Unreal Engine 5, ale data premiery jest prawdopodobnie bardzo odległa, a przede wszystkim nieznana.

Poza tym polskie studio pracuje też nad niezapowiedzianym do tej pory projektem w jednym ze znanych uniwersów. Otrzymał on nazwę The Molasses Flood i na ten moment pozostaje wielką tajemnicą. Oprócz tego trwają też prace nad jakiegoś rodzaju spin-offem do Gwinta, a także prace koncepcyjne nad kolejnym niezapowiedzianym projektem. W skrócie — dużo się dzieje!

