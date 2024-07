Co tak naprawdę oznacza "Nintendo"? Niektórzy mogą być w szoku

Każdy zna markę Nintendo, ale czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę znaczy to słowo?

Nintendo to marka, która jest obecna na rynku od 135 lat. Stworzona w 1889 roku przez Fusaijro Yamauchi firma początkowo zajmowała się tworzeniem klasycznych japońskich gier i zabawek dla dzieci. Dopiero w latach 70 XX wieku firma zaczęła produkcję konsol do gry. Cały świat usłyszał o Nintendo w końcówce XX wieku za sprawą kultowych już gier z serii Super Mario. Do tej pory marka sprzedała ponad 800 milionów swoich konsol do gry na całym świecie.

Co jednak kryje się pod nazwą Nintendo?

Dziennikarze serwisu Playbite dotarli do źródeł, które sugerują, że słowo Nintendo można przełożyć na frazę „szczęście zostaw niebu” (leave luck to heaven). To właśnie taka dewiza życiowa miała przyświecać założycielowi firmy, który miał się nią kierować zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

