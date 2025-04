CD Projekt RED pracuje nad Wiedźminem w wersji multiplayer

Na początku tego miesiąca studio The Molasses Flood (twórcy m.in. "The Flame in the Flood" i "Drake Hollow") zostało oficjalnie rozwiązane i w pełni wchłonięte przez CD Projekt RED. Choć przejęcie bostońskiego zespołu nastąpiło już 22 października 2021 roku, dopiero 1 kwietnia 2025 zakończył się proces formalnego łączenia obu firm.