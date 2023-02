Tworzyli cheaty do gier. Dostali pozew na 6,7 mln dolarów

Firma, która tworzyła cheaty do wielu gier, ma duży problem. Jeden z wydawców pozwał ich na kwotę aż 6,7 mln dolarów.

Bungie to firma znana przede wszystkim z wydania Destiny 2. Rok temu za kwotę 3,6 mld dolarów została kupiona przez Sony. Poza tym są znani z jeszcze jednej rzeczy — bezwzględnej walki z cheaterami. Właśnie pozwali kolejnego z nich na kwotę 6,7 mln dolarów.

Bungie pozywa twórcę cheatów

Firma pozwała LaviCheats, czyli stronę, za pomocą której sprzedawano cheaty między innymi do Call of Duty, Rainbow Six: Siege, Overwatcha, Elden Ring czy też Destiny 2. Twórcy zapewniają, że są one niewykrywalne, więc cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na stronie możemy przeczytać, że program do oszukiwania w Destiny 2 został pobrany aż 2790 razy. Stąd wzięła się kwota, która Bungie żąda od LaviCheats w ramach zadośćuczynienia.

Bungie domaga się 2 tys. dolarów za każde pobranie cheatów do Destiny 2, co daje w sumie 6,7 mln dolarów. Jednocześnie firma twierdzi, że prawdziwej liczby pobrań nie da się oszacować i w rzeczywistości może być dużo wyższa niż to, co podaje strona internetowa LaviCheats.

NEW: Another #Destiny2 cheat seller, LaviCheats, has been hit with a $6.7 million lawsuit from Bungie.



Bungie wants at least "$2,000 for each of the 2,790 cheat software" downloaded from seller's websites. pic.twitter.com/1Kxe64eV9x — Destiny Bulletin (@DestinyBulletn) February 20, 2023

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Bungie wypowiada wojnę twórcom cheatów. W przeszłości pozwali między innymi Elite Boss Tech na 13,5 mln dolarów (2 tys. dolarów za ponad 6,7 tys. pobrań), a także GatorCheats (we współpracy z Riot Games), które wręcz zostało zamknięte.

