Te gry poprawiają zdrowie psychiczne. Na pewno je znasz

Okazuje się, że niektóre gry komputerowe mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Obserwujemy nowy trend.

Nowy pożądany trend w grach

Gry, w których gracz wykonuje relaksujące zadania pozytywnymi bohaterami bez przemocy i walki, mają pomagać w walce z depresją i poprawiać ogólny stan zdrowia psychicznego. Do tego typu gier zaliczają się Animal Crossing, The Sims i Pokemon.

Według organizacji dobroczynnej Mind Cymru, "cozy gaming", bo właśnie tak w Wielkiej Brytanii nazwano ten trend, pomaga ludziom w walce z problemami psychicznymi i daje dobrą opcję na ćwiczenia mindfulness.

Mind Cymru przytacza przykład 32-letniej Danii Wills. Matka piątki dzieci przez długi czas zmagała się z depresją, a niedawno wykryto u niej także ADHD. Gdy jako dorosła osoba powróciła do takich gier, jak Pokemon Red oraz The Sims, znalazła w nich ukojenie i ucieczkę od problemów życia codziennego. Co więcej, grając online z innymi ludźmi, poczyła się częścią społeczności.

Szczerze myślę, że to pomogło mi przeżyć. Uratowało mnie w najgorszych momentach mojego życia.

- zapewnia Wills.

Czym więc jest "cozy gaming"?

Do gier z kategorii cozy możemy zaliczyć gry społecznościowe oraz te, polegające na rozwiązywaniu tajemnic i łamigłówek. Oczywiście takie, w których nie ma walk, przemocy i zabijania przeciwników. Moda na tego typu rozrywkę rozpoczęła się tak naprawdę w trakcie pandemii Covid-19. Wtedy wielką popularnością cieszyły się takie gry jak Animal Crossing.

Jedną z osób, które poprawiły swoje zdrowie psychiczne, dzięki graniu jest Ben Ayling. 38-latek z Cardiff cierpi na schizofrenię i ma także inne zaburzenia psychiczne.

Poklikanie przycisków nawet przez kilka minut mnie uspokaja i pozwala na chwilę zapomnieć o codziennych problemach. Dla kogoś z problemami psychicznymi jest to łatwo dostępne narzędzie, które bardzo pomaga.

- przekonuje 38-letni gracz.

