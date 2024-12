Netflix z nową funkcją w aplikacji. Jest bardzo kusząca

Netflix przygotował nową funkcję dla użytkowników swojej aplikacji. Od teraz nasze ulubione sceny z łatwością dodamy do specjalnej zakładki i podzielimy się ze znajomymi.

W październiku Netfix dodał funkcję Moments, umożliwiającą dzielenia się urywkami filmów, ale działała ona tylko na systemie iOS. Teraz funkcja ta jest już dostępna i na Androidzie. Jesteśmy pewni, że zachęci użytkowników do zapisywania ulubionych fragmentów filmów oraz programów telewizyjnych, dostępnych w serwisie Netflix.

Użytkownicy mogą także z łatwością udostępniać stworzone przez siebie klipy w mediach społecznościowych.

Netflix bardzo prężnie rozwinął się na przestrzeni ostatnich lat, ale też sporo zainwestował w swój rozwój. Znajdziemy w nim wiele oryginalnych treści, gier, wydarzeń na żywo. Oczywiście, subskrypcja też drożała, bo przecież nic nie jest darmowe. Ale, aby użytkownik miał poczucie, że płaci za coś, to Netflix co jakiś czas ulepsza też swoją platformę o pewne kuszące funkcje.

Funkcja Moments, to nic innego, jak próba rozwoju działań platformy w mediach społecznościowych. Umożliwia ona, albo jak kto woli - wyraźnie zachęca, subskrybentów do udostępnianie klipów z ulubionych programów oraz seriali Netflix w sieci.

Netflix

Netflix poinformował właśnie, że funkcja ta jest także dostępna dla użytkowników z systemem Android. Jeśli tylko zauważycie ją w swojej aplikacji, wystaczy zastopować oglądany materiał, przejść do sekcji Moments i tam zapisać ulubiony klip.

Teraz możemy do woli dzielić się ze znajomymi i przyjaciółmi tym, co nas cieszy. Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację za pośrednictwem sklepu Google Play. Jeśli oglądasz w przeglądarce, niestety nie bedziesz mieć do niej dostępu.

