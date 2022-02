Google Play: za darmo aplikacje i gry o „wartości” 892 zł!

Program do nauki wietnamskiego? A może gra na długie lutowe wieczory? Zobaczcie, jakie płatne aplikacje i gry można tym razem w promocji znaleźć w sklepie Google Play oraz zainstalować na urządzeniu z Androidem zupełnie za darmo.

Memorize: Learn Vietnamese Words with Flashcards

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 22.02.2022)

Dziś na początek aplikacja dla tych, którzy chcieliby się nauczyć podstaw języka wietnamskiego. Aplikacja Memorize pozwoli na przyswojenie sobie słówek w tym języku, wykorzystując do tego popularne fiszki, a raczej ich wersję elektroniczną. Narzędzie zawiera ponad 4400 słów w języku wietnamskim.

Crazy Car Imposible Stunts

Normalna cena aplikacji to 30,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 23.02.2022)

Gdy już przyswoimy sobie nieco wietnamskich słówek, odpocząć można z grą Crazy Car Imposible Stunts. To prosta graficznie i wciągająca gra dla wszystkich miłośników wyścigów samochodowych z elementami kaskaderskimi.

Cartogram - Live Map Wallpapers & Backgrounds

Normalna cena aplikacji to 11,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 24.02.2022)

Cartogram to aplikacja, dzięki której można stworzyć niestandardowe i minimalistyczne, ale dobrze wyglądające tapety z map. Wystarczy znaleźć odpowiednią lokalizację, ustawić swój ulubiony styl i gotowe. Tapety z mapami można stosować jako tło pulpitów lub ekranu blokady.

Quiz G

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 27.02.2022)

Quiz G to gra, w której możemy poćwiczyć swoją wiedzę ogólną, a przy okazji poćwiczyć znajomość języka angielskiego (język polski nie jest dostępny). Aplikacja daje dostęp do tysięcy pytań podzielonych na kategorie.

OXP VPN - Secure VPN Proxy

Normalna cena aplikacji to 62,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 25.02.2022)

Aplikacja OXP VPN to narzędzie, którego celem jest uczynienie naszego dostępu do Internetu bardziej prywatnym i utrudnienie śledzenia naszej lokalizacji w sieci. Twórcy aplikacji obiecują połączenie o dużej przepustowości oraz dbałość o nasze prywatne dane, z poszanowaniem lokalnego prawa. Do wypróbowania.

Subway Jungle Run Surf

Normalna cena aplikacji to 729,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 25.02.2022)

Przy ustalaniu ceny tej gry ktoś mocno przesadził, ale skoro jest za darmo, to można spróbować swoich sił. Naszym zadaniem, jak zwykle w przypadku runnerów, jest pokonanie jak najdłuższej trasy i zebranie jak największej ilości "skarbów".

Ile mogę wydać? Śledzenie wydatków Premium

Normalna cena aplikacji to 14,99 zł. Za darmo można je pobrać z Google Play (do 25.02.2022)

Aplikacja Ile mogę wydać? jest bardzo prosta. Określasz ile masz pieniędzy i kiedy nadejdzie następny dzień wypłaty, aplikacja dzieli kwotę pieniędzy przez liczbę dni przed wypłatą, dzięki czemu otrzymujesz dzienny limit wydatków na bieżący moment.

Zobacz: Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 79

Zobacz: Google Play: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 78

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: wł.