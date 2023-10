Twórcy Genshin Impact walczą z Apple o prowizje

Genshin Impact to hit w App Store, ale twórcy gry muszą płacić prowizję jak wszyscy. Oczywiście już próbowali tego unikać.

Genshin Impact to niekwestionowany hit. Gra cieszy się niesamowitą popularnością i wielokrotnie była promowana także w Apple App Store. Apple nagrodził ten tytuł statuetką Apple Design Awards i pokazał ją przez chwilę podczas premiery iPhone'a 15.

Studio miHoYo, które stworzyło Genshin Impact, jest traktowane zupełnie normalnie mimo wielu honorów. To oznacza, że od każdego zakupu dokonanego w grze, musi oddać 30% Apple'owi.

To standardowa opłata. Wielu już próbowało jej uniknąć i zwykle kończyło się to źle. Prawdopodobnie najbardziej spektakularna była walka o prowizję za zakupy w grze Fortnite, ale miHoYo również próbuje unikać prowizji.

Zobacz: Prawnicy Apple i Epic Games dyskutowali o... gołych bananach

miHoYo zachęca do omijania App Store

Twórcy Genshin Impact przynajmniej dwukrotnie próbowali obejść App Store przy zakupach. Pierwszy raz miało to miejsce w sierpniu 2023 roku, a pomagała w tym aplikacja społeczności miHoYo. Członkowie mieli tam dostęp do wyjątkowych promocji, a pracownicy wsparcia technicznego kierowali wszystkich do zakupów przez stronę internetową, a nie przez aplikację z App Store. Zakupy przez stronę nie są bowiem objęte prowizją.

Apple czuwa. Aplikacja została usunięta z App Store. Po czterech dniach wróciła, ale już bez możliwości robienia zakupów za pośrednictwem strony internetowej miHoYo.

Raptem kilka dni później pojawił się program promocyjny w Alipay – platformie płatniczej grupy Alibaba. I tym razem można było zapłacić za zakupy w grze przez stronę, a więc z pominięciem Apple App Store. To obejście działało raptem przez 13 dni – od 30 sierpnia do 11 września 2023. Apple zablokował ten sposób płacenia na iPhone'ach.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MiHoYo

Źródło tekstu: The China Project