Dyrektor banku dał się nabrać na fałszywe inwestycje

Dyrektor małego banku w USA dał się przekonać do fałszywych inwestycji. Efekt? Strata kilkudziesięciu milionów dolarów, upadek instytucji i 24 lat za kratkami.

Kiedy i gdzie oszuści wpadli na pomysł zakładania w sieci fałszywych platform inwestycyjnych, trudno powiedzieć, aczkolwiek powszechnie przyjmuje się, że proceder ten wykiełkował w 2016 roku w Chinach. Co ciekawe, wedle analiz w początkowej fazie najwięcej ofiar łowiono w aplikacjach randkowych dla osób homoseksualnych, bo faktu korzystania z takowych wiele osób się wstydziło, stąd nie zgłaszano przestępstwa. Niemniej teraz to już bez znaczenia, bo naciąć się może każdy i wszędzie. Bez wyjątku.

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku fałszywym inwestycjom dał się ponieść niejaki Shan Hanes – donoszą amerykańskie media. Ale co w tym szczególnego? W tym przypadku mowa jest bowiem o prezesie banku. konkretnie Heartland Tri-State Bank, który to przy okazji doprowadził kierowaną instytucję do bankructwa i teraz został skazany na 24 lata odsiadki.

Nie wiadomo, jakim sposobem Hanes został wciągnięty w pułapkę, ale prokuratura udowodniła, że dokonując licznych defraudacji, wykonał na konto oszustów 11 przelewów na łączną kwotę 47,1 mln dol. (ok. 179,7 mln zł). Wykorzystał w tym celu nie tylko środki własne banku, ale m.in. także pieniądze należące do lokalnego kościoła, klubu inwestycyjnego a nawet pochodzące z konta oszczędnościowego własnej córki.

Prokurator Kate E. Brubacher przekonała ławę przysięgłych, że mężczyznę motywowała wyłącznie silna chciwość i dlatego miał on naruszyć zarówno obowiązki zawodowe, jak i osobiste relacje. Podkreślała przy tym dużą szkodliwość czynu, gdyż w jej ocenie Hanes zrobił coś gorszego niż sama defraudacja. Mianowicie podważył zaufanie do amerykańskich instytucji finansowych.

Źródło zdjęć: Courtesy Morton County Jail

Źródło tekstu: NBC News, oprac. własne