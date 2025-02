To już pewne. Sztuczna inteligencja zastąpi pracowników dużego banku

DBS planuje sporą rewolucję, a zmiany, które ogłasza, stają się coraz bardziej konkretne. Jedno jest pewne - obowiązki pracowników, których dopadną cięcia, przejmie w całości sztuczna inteligencja. Rzecznik DBS zdradził plany dotyczące zwolnień oraz wyjaśnił, że zostaną zredukowane głównie stanowiska "tymczasowe i kontraktowe". Pracownicy zatrudnieni w ramach etatów, będą wyłączeni z tego procesu. Mogą spać spokojnie. Ale nie oznacza to, że nie dotkną ich przeprowadzane zmiany - pracownicy będą musieli nauczyć się wykorzystywać nowe narzędzia do efektywniejszego wykonywania swoich obowiązków.

Zwolnienia i zastępowanie ludzi na pewnych stanowiskach przez sztuczną inteligencję, to nie koniec zmian. Jest też i dobra wiadomość - powstaną nowe miejsca pracy. I te nowe miejsca też będą związane z sztuczną inteligencją. Właściwie nie powinno nas to wcale dziwić - bank DBS już od dłuższego czasu pracuje nad wdrożeniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że sztuczna inteligencja to czynnik, który wpłynie aż na 40 procent wszystkich miejsc pracy na całym świecie.

Bank DBS to jeden z dużych banków, który tak otwarcie i wprost informuje o wpływie sztucznej inteligencji na jego plany i działalność. DBS zatrudnia obecnie od 8 do 9 tysięcy pracowników tymczasowych i kontraktowych. Łącznie w banku pracuje ich 41 tysięcy. To właśnie ich dotkną zwolnienia.