Revolut: co miesiąc dołącza 100 tysięcy Polaków

Revolut to aplikacja, której użytkownicy najchętniej korzystają w wakacje. Z tej okazji fintech pochwalił się kilkoma ciekawymi statystykami o klientach.

Sezon urlopowy i wakacyjne podróże zagraniczne skłaniają Polaków do szczególnego zainteresowania się ofertą Revoluta. Jak się okazuje, fintech nie zwalnia tempa i stale pozyskuje nowych użytkowników. Do Revolut dołącza co miesiąc 100 tys. nowych klientów z Polski, a od maja do lipca z aplikacji za granicą skorzystało ponad 750 tys. naszych rodaków. W porównaniu do zeszłego roku jest to wzrost aż o 60%.

Na rekordowy wynik składają się zarówno urlopowicze, jak i osoby wyjeżdżające do pracy, głównie do Niemiec (+74% r/r), Wielkiej Brytanii (+47% r/r) i Holandii (+69% r/r).

Wśród kierunków turystycznych od maja do lipca prym wiodły Włochy (+53% r/r), Hiszpania (+57% r/r), Chorwacja (+24% r/r) i Grecja (+57% r/r).

W tym roku od maja do lipca klienci Revolut z Polski wydali za granicą ponad półtora miliarda zł, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu do zeszłego roku. Jest to także 10 razy więcej niż w 2020, roku pandemii. Średnio na osobę był to wydatek rzędu 2100 zł.

Koresponduje to z najczęściej wskazywaną odpowiedzią w ogólnopolskim badaniu Revolut, gdzie na pytanie o budżet planowanego wyjazdu na osobę na jeden tydzień - 34% respondentów wskazało poniżej 250 euro (<1172 zł), 37% między 250-500 euro (1172-2345 zł), 21% między 500-1000 euro (2345-4690 zł), a 8% powyżej 1000 euro (>4690 zł).

Jak też wynika z ankiety przeprowadzonej przez fintech, wielu Polaków podczas zagranicznych podróży obawia się, że padnie ofiarą oszustwa. Takie obawy ma aż 28% podróżnych z naszego kraju. Co czwarta ankietowana osoba z Polski nie lubi porównywania ofert z wielu źródeł przy rezerwacji miejsca pobytu (25%). Wiele osób irytują też zawyżone od czasu pandemii ceny wynajmu aut (16%). Badanych drażnią też opłaty za wymianę walut (13%).

Na początku czerwca 2023 Revolut pochwalił się przekroczeniem bariery 30 milionów klientów na całym świecie, a w Polsce osiągnął do tego czasu 2,5 mln użytkowników. Wynika z tego, że obecnie fintech ma nad Wisłą 2,8 mln klientów, a w październiku przekroczy 3 mln.

Zobacz: Revolut wprowadza Atrakcje. Zabawisz się, a pieniądze wrócą

Zobacz: Revolut zagina polskie banki. Dał za darmo coś, za co inni słono liczą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Revolut