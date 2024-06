Lotto zmienia regulamin. Dotyczy dużych wygranych

Totalizator Sportowy zmienia regulamin. Lotto wprowadza nowe zasady wypłacania dużych wygranych.

Totalizator Sportowy istnieje od grudnia 1955 roku, ale swoją działalność rozpoczął od stycznia 1956 roku. Spółka, należąca do Skarbu Państwa, od kilkudziesięciu lat organizuje gry liczbowe, w których można wygrać nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Tych, co grają i liczą na wysoką wygraną, powinna zainteresować zmiana regulaminu.

Lotto zmienia regulamin

Totalizator Sportowy poinformował o zmianie regulaminu. Nowość dotyczy wypłat dużych wygranych, czyli kwot powyżej 500 tys. zł. Wkrótce nie będzie możliwości odebrania ich osobiście. Lotto tak duże wygrane będzie przesyłać tylko i wyłącznie przelewem na konto. Zmiana wchodzi w życie od 30 czerwca 2024 roku.

Zmiana dotyczy wszystkich zakładów, jakie można zawrzeć w punktach oraz przez stronę internetową Lotto. Totalizator Sportowy przekonuje, że jest to spowodowane zwiększeniem komfortu graczy, którzy nie chcą się chwalić swoją wygraną. Co ważne, wcześniej wypłata na konto również była możliwe, ale za chwilę będzie to jedyna dostępna opcja.

Zobacz: Rząd wydał ostrzeżenie. Chodzi o BLIKA

Zobacz: Przygotuj się na falę upałów z promocjami w Lidlu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lotto