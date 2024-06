Blik usunie jedną z największych wad. Szkoda tylko, że trzeba czekać

Wygląda na to, że już niebawem Polskiemu Standardowi Płatności, operatorowi Blika, uda się wyeliminować jedną z największych wad tego systemu.

System Blik szybko skradł serca Polaków, czego obrazowym dowodem jest liczba jego użytkowników, która na koniec ubiegłego roku przekroczyła 16 mln. Nie da się jednak ukryć, że część jego usług wciąż wymaga dopracowania, a tu z kolei najlepszym przykładem są wpłaty dokonywane Blikiem za pośrednictwem wpłatomatów.

Aktualnie wpłaty Blik wspiera tylko osiem banków, a konkretniej BNP Paribas, Credit Agricole, ING, Millennium, Nest Banku, Pekao, VeloBanku i PKO BP. W dodatku zdecydowania większość jedynie w maszynach należących do sieci własnych, przez co nie zdeponujemy gotówki korzystając z rozwiązań takich jak Planet Cash czy Euronet, mimo iż umożliwiają one wypłatę.

Na szczęście wkrótce się to zmieni, a przynajmniej na to wskazuje sprawozdanie finansowe Polskiego Standardu Płatności za rok 2023, przytoczone przez serwis Cashless. Z materiału wynika, że spółka pracuje nad wpłatami Blikiem na konto w dowolnym banku poprzez dowolny wpłatomat.

Byłoby to niewątpliwie bardzo wygodną zmianą dla konsumentów. Niestety źródło nie jest w stanie określić terminu jej wprowadzenia. Odpowiedzi na takie pytanie PSP miał odmówić. Pozostaje więc cierpliwie czekać, pamiętając, by idąc do wpłatomatu, póki co zabierać ze sobą plastikową kartę.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Cashless, oprac. własne