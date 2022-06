Zakładasz start-up? To obowiązkowa pozycja dla ciebie

Już dzisiaj odbyła się premiera wyczekiwanej książki o biznesie. „Start-up i venture capital. Co należy zrobić, by skutecznie pozyskać finansowanie dla swojej spółki" autorstwa Szymona Janiaka pokaże w pragmatyczny, a momentami nawet brutalny sposób, jak wygląda polski świat VC od wewnątrz. To pozycja obowiązkowa dla każdego, kto prowadzi lub planuje założyć własny start-up.

Otwierasz start-up lub chcesz dowiedzieć się więcej o świecie venture capital? Szymon Janiak w swojej najnowszej książce krok po kroku wtajemnicza i przeprowadza czytelnika kompleksowo przez świat venture capital (VC). Z tej pozycji dowiesz się, jak aktualnie wygląda ten rynek w Polsce. Dodatkowo, znajdziesz tam wiedzę o tym, czym są fundusze, kto jest tworzy, w jaki sposób zarabiają i skąd biorą swoje projekty.

Kiedy lata temu jeszcze jako start-upowiec sięgałem po raz pierwszy po finansowanie od VC, nie było rzetelnych źródeł wiedzy, które pokazywałyby, co należy zrobić. Na rynku dostępne były głównie informacje ze Stanów Zjednoczonych, które kompletnie nie sprawdzały się w polskich realiach. Trzeba było uczyć się na własnych błędach. Dziś wiele lat później, gdy zarządzam własnym funduszem, widzę wśród founderów te same problemy. Wciąż nie doszukałem się pozycji, która w prosty i kompleksowy sposób pokazałaby, co trzeba wiedzieć, by skutecznie pozyskać finansowanie od VC. Tak zrodził się pomysł na książkę.

- tłumaczy Szymon Janiak.

Kompleksowa wiedza o finansowaniu start-upów w zasięgu ręki

Autor książki wskazuje, że jest to najlepszy moment, by zainteresować się kwestią start-upów i finansowaniem VC, gdyż ten rynek osiągnął właśnie w Polsce historyczny szczyt. Rekordowe wyniki dotyczą każdej z kluczowych metryk: liczby inwestycji, ich wartości, odsetka rund kontynuacyjnych. Jeszcze nigdy kapitał nie był dla start-upów tak dostępny, co znacząco przyczynia się do rozwoju innowacyjności w Polsce, zaznaczając tym samym jej pozycję na tle innych krajów Europy. I choć kapitału jest wiele, rynek ten niezmiennie pozostaje bardzo konkurencyjny, więc trzeba dołożyć wszelkich starań, by móc liczyć na tego typu środki.

O jakości treści, które można znaleźć w książce, świadczą przede wszystkim pierwsze pozytywne recenzje. W ciepłych słowach wypowiedzieli się o niej Paweł Sikorski, partner funduszu ProtosNext, Jarosław Kuźniar, założyciel agencji Kuźniar Media, Michał Olszewski, partner funduszu Movens VC i wiele innych znanych postaci ze świata finansów.

Książka „Start-up i Venture Capital. Co należy zrobić, by skutecznie pozyskać finansowanie dla swojej spółki” dostępna jest do kupienia w formie fizycznej oraz jako e-book tutaj.

Źródło zdjęć: Fin&Tech Lead

Źródło tekstu: Fin&Tech Lead