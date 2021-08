Potrzebne Ci konto albo pożyczka? Z PAYBACK zawsze zyskujesz podwójnie

PAYBACK to największy program bonusowy w Polsce. Oczywiście nie ogranicza się do zbierania punktów przy zakupach. Mnóstwo korzyści można zgarnąć, korzystając z usług finansowych. Sprawdź możliwości, zanim weźmiesz pożyczkę, kupisz ubezpieczenie lub założysz konto w banku.

PAYBACK Finanse. Skorzystaj dwa razy

Właśnie dla takich korzyści powstała platforma PAYBACK Finanse. Platofrma działa od maja 2020 roku, a jej celem jest zapewnienie podwójnego zysku klientom. Jeśli z niej skorzystasz, zyskasz dwa razy – w wybranej instytucji finansowej i na swoim koncie lojalnościowym. Po stronie banków czekają atrakcyjne premie, a na koncie PAYBACK pojawią się dodatkowe punkty.

PAYBACK Finanse działa w ramach programu lojalnościowego PAYBACK. By zyskać punkty, nie musisz robić zakupów w sklepie stacjonarnym ani internetowym. Wystarczy fakt, że skorzystasz z konkretnej promocji i swojej karty PAYBACK. Programem objęte są konta bankowe, karty kredytowe, pożyczki bankowe oraz szybkie pożyczki przez internet. To bardzo ciekawe uzupełnienie „zakupowej” oferty PAYBACK, które warto wykorzystać przy najbliższej okazji.

Korzystanie z PAYBACK Finanse nie różni się od korzystania z kuponów PAYBACK. Przede wszystkim trzeba się zalogować na stronie payback.pl lub w swojej aplikacji mobilnej PAYBACK. Następnie trzeba przejść do ofert PAYBACK Finanse i wybrać konkretny produkt. Z tego miejsca nastąpi przekierowanie do strony promocyjnej banku lub instytucji finansowej z dalszymi informacjami o szczegółach promocji oraz niezbędnymi formularzami. Kolejne kroki zależą już od banku i wybranej usługi. Co można zyskać? Na pewno punkty PAYBACK na konto, a do tego nowo założone konto bankowe nie będzie puste.

Poniżej zebrałam oferty z połowy sierpnia 2021 roku. Promocje zmieniają się dynamicznie, razem z ofertami banków. Warto regularnie zaglądać na stronę PAYBACK Finanse i śledzić nowości.

Punkty PAYBACK za założenie konta

Promocje za założenie konta idą w parze z jeszcze większą liczbą punktów PAYBACK. Warunki zależą oczywiście od banku. W każdym trzeba oczywiście założyć konto, ale zdarzają się dodatkowe warunki (przelewanie wynagrodzenia, płatności kartą w ciągu 3 miesięcy, wniosek 500+ i tym podobne). Punkty są przekazywane na konto PAYBACK po spełnieniu wszystkich warunków.

Punkty PAYBACK można zdobyć za założenie konta w bankach:

Alior Bank (5 000 °P za Konto Jakże Osobiste);

Bank Pekao (7 750 °P za konto Prekorzystne założone online);

BNP Paribas (10 000 °P za Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj);

Citi Handlowy;

Credit Agricole;

Getin Bank;

ING Bank Śląski;

mBank (7 500 °P za założenie konta mKonto Intensive);

Millennium (do 30 000 °P z Kontem 360°);

PKO Bank Polski (3 000 °P za Konto za Zero);

Santander Bank.

Dodatkowe punkty idą w parze z korzyściami oferowanymi przez banki. I tak w Banku Pekao można prowadzić konto bezpłatnie i otrzymać dodatkowe 100 zł, a w Alior Banku i mBanku nawet 300 zł premii, jeśli spełni się wszystkie warunki promocji.

Punkty PAYBACK za kartę kredytową

Analogicznie działają promocje na założenie karty kredytowej. Do strony banku z wnioskiem trzeba przejść z kuponu PAYBACK. Dodatkowe punkty zostaną naliczone po spełnieniu wszystkich warunków promocji w ciągu maksymalnie 90 dni od zamówienia karty. Przy tym trzeba pamiętać, że ten czas jest inny dla różnych banków.

Citi Handlowy (5 000 °P za kartę kredytową Citibank-BP Motokarta);

Credit Agricole;

Santander Consumer Bank (8 000 °P za założenie TurboKARTY);

Oczywiście tu także nie brakuje dodatkowych promocji. Wspomniana wyżej Citibank-BP Motokarta na przykład gwarantuje zwrot nawet 720 zł przez trzy lata, jeśli będziesz nią płacić za paliwo na stacjach BP i łączy się z rabatami na inne zakupy. TurboKARTA z Santandera zaś oferuje do 360 zł zwrotu rocznie i łączy się z pakietem assistance dla samochodu. Przy okazji można oczywiście nadal zbierać punkty PAYBACK, płacą w sklepach partnerów.

Punkty PAYBACK za pożyczkę w banku

Pożyczka w banku nie musi wiązać się z samymi nieprzyjemnościami. Ona również może wiązać się z dodatkowymi punktami PAYBACK na Twojej karcie. W programie korzyści biorą udział banki:

Alior Bank;

BNP Paribas (3 000 °P za kredyt gotówkowy);

Getin Bank;

PKO Bank Polski (3 000 °P za pożyczkę gotówkową);

Santander Bank.

Punkty PAYBACK za szybkie pożyczki

Jeśli interesują Cię mniejsze kwoty i krótszy czas spłaty, również możesz zgarnąć punkty PAYBACK. Dostępne są korzyści dla szybkich pożyczek, udzielanych przez kilka instytucji finansowych w Polsce:

Bancovo (4 000 °P za pożyczkę);

Finbo.pl (2 000 °P za pożyczkę przez internet);

kuki.pl (2 000 °P za pożyczkę);

Pożyczkaplus.pl

Provident.pl (7 500 °P za pożyczkę);

Smartney (4 000 °P za pożyczkę);

Smartpozyczka.pl;

Vivus.pl (2 500 °P za pożyczkę).

Wybierając platformę, z której skorzystasz, zwróć uwagę także na promocję dla nowych klientów. Większość z nich oferuje pierwszą pożyczkę „za darmo”.

Co zrobić z punktami?

Warto jeszcze przypomnieć, co można zyskać, zbierając punkty PAYBACK. Punkty na Twoim koncie możesz wymienić na nagrody różnego typu. Są tu dobra fizyczne – elektronikę, narzędzia, AGD, kosmetyki, zabawki, sprzęt sportowy i inne. Jeśli nic Cię nie zainteresuje, przejrzyj kupony zniżkowe do sklepów partnerów, vouchery i karty podarunkowe do Spotify, Xbox, PlayStation Store, Nintendo Switch Online, CDA, Allegro i wielu innych.

Punkty PAYBACK możesz wymienić także na zniżki w punktach partnerów, między innymi na stacjach BP, w Kauflandzie, Multikinie czy CUK Ubezpieczenia.

Alternatywnie możesz przekazać swoje punkty na cel charytatywny. Można przekazać je fundacji Pajacyk, Siemacha, Pola Nadziei, Akademia Przyszłości, wesprzeć TOPR lub Szlachetną Paczkę.

Tym sposobem można nie tylko założyć konto na dobrych warunkach czy wziąć atrakcyjną pożyczkę, ale też zgarnąć gadżet albo potrzebne narzędzie. Nie wymaga to żadnego wysiłku, trzeba jedynie aktywować odpowiedni kupon przed podpisaniem umowy z bankiem.

Artykuł powstał przy współpracy z PAYBACK.

