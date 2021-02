mKonto Intensive – żyj szybko, bankuj intensywnie i odbierz bonusy

Masz konto osobiste, ale czy Ci ono wystarcza? Czy masz fajną aplikację bankową, 3 darmowe przelewy ekspresowe, kartę wielowalutową i obsługę klienta na najwyższym poziomie? Dla bankujących intensywnie, żyjących szybko i wymagających więcej powstało mKonto Intensive w mBanku.

mKonto Intensive to nie jest zwyczajne konto osobiste. Powstało z myślą o klientach, którzy chcą więcej, szybciej i lepiej. To perfekcyjne konto dla osób nowoczesnych, robiących zakupy przez internet w sklepach polskich i zagranicznych, a także wyjeżdżających z kraju. Mając to konto, nie będziesz czekać na połączenie z infolinią, ale masz osobistego eksperta w placówce i dostęp do najfajniejszych usług. Gdyby mKonto Intensive było komputerem, miałoby i9 i najnowszego RTX-a.



mKonto Intensive to świetne konto osobiste dla wymagających. Obsłużysz je oczywiście w nowoczesnej aplikacji mobilnej mBanku, w której znajdziesz obsługę płatności zbliżeniowych telefonem, BLIK i mobilną autoryzację płatności bez czekania na SMS-y. Jest tu też możliwość wysłania kodu QR zamiast numeru konta i skanowania danych do przelewu aparatem w telefonie. Koniec z przepisywaniem numeru konta! Wisienką na torcie są proste w obsłudze narzędzia do analizy wydatków.

Plastik też dostaniesz. Dla klientów mKonta Intensive mBank przygotował kartę debetową za 0 zł. Do tego nie zapłacisz ani grosza za wypłaty z bankomatów na całym świecie.

Przelewy krajowe zlecone przez internet również są za darmo, a do tego dostaniesz 3 darmowe przelewy ekspresowe w miesiącu. To przelewy natychmiastowe. Odbiorca otrzyma pieniądze w kilka minut. Taki przelew przyda się, kiedy musisz pilne zapłacić zapomniany rachunek albo kiedy potrzebujesz zapłacić za coś od ręki – indywidualne lekcje online, pilne zakupy, wizytę u lekarza i tak dalej. Warto mieć pulę takich przelewów do dyspozycji.

Bonusy idealne dla buszujących po Allegro

Oczywiście nie piszę o tym koncie bez powodu. mBank przygotował perfekcyjną promocję dla takich osób jak ja. Uważam, że chodzenie na zakupy to straszna strata czasu, jeszcze mniej lubię je nosić do domu. Nawet proszek do prania i makaron kupuję na Allegro, a zaoszczędzony czas wykorzystuję na spacery w znacznie przyjemniejszych miejscach niż supermarket.

Do rzeczy. Jeśli otworzysz mKonto Intensive, możesz dostać abonament Allegro Smart na rok i bon o wartości 100 zł do wydania na Allegro. Oto co trzeba zrobić:

By dostać Allegro Smart na rok – wykonaj transakcje BLIKIEM lub kartą płatniczą o łącznej wartości minimum 1500 zł w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu konta. Pestka.

– wykonaj transakcje BLIKIEM lub kartą płatniczą o łącznej wartości minimum 1500 zł w pierwszym pełnym miesiącu po otwarciu konta. Pestka. By dodatkowo dostać 100 zł do wydania na Allegro – płać kartą przynajmniej 1500 zł przez trzy kolejne miesiące po pierwszym pełnym miesiącu po założeniu konta. Czyli czasem trzeba będzie sięgnąć po kartę zamiast BLIKA, ale z eKartą to żaden problem.

eKarta to produkt, którym powinni zainteresować się wszyscy regularnie robiący zakupy przez internet i opłacający różne subskrypcje. To wyjątkowa, wirtualna karta płatnicza, którą możesz zasilać, kiedy chcesz i jaką kwotą masz ochotę. Karta będzie działać u różnych operatorów płatności, możesz ją dodać do Google Pay, Apple Pay, zapisać na koncie na Allegro, Amazonie, Spotify, Netflixie, Steamie i gdzie tylko Ci się wymarzy. Prepaidowy charakter karty daje gwarancję, że nie wydasz więcej, niż masz w planach. Prowadzenie eKarty jest bezpłatne. Potraktuj ją jako osobną kieszonkę na internetowe szaleństwa.

100 zł piechotą nie chodzi, a dzięki Allegro Smart można naprawdę sporo zaoszczędzić na kosztach przesyłki, jeśli robisz dużo zakupów na tej platformie. Mam ten abonament od sierpnia i już jestem do przodu ponad 800 zł, wliczając w to koszt abonamentu. Do tego sporo produktów można tam kupić trochę taniej niż w sklepach stacjonarnych, ale o tym na pewno już wiesz.

Promocja jest ograniczona czasowo – obowiązuje dla mKont Intensive założonych od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku.



Poczuj się jak VIP, gdy podróżujesz, oszczędzasz lub potrzebujesz dodatkowych pieniędzy

Posiadacze mKonta Intensive mają też dostęp do atrakcyjnego pakietu produktów Intensive. Jednym z nich jest karta wielowalutowa Visa Świat Intensive – świetna sprawa do zakupów w zagranicznych sklepach albo w podróży. Korzystając z niej, nie zapłacisz ani grosza za przewalutowanie. Kursy wymiany walut są identyczne jak w kantorach online. Taniej płacić kartą za granicą już się nie da.

Kolejny łakomy kąsek to karta kredytowa World Mastercard Intensive (RRSO 8.04%), którą również możesz zamówić do mKonta Intensive. Przy korzystaniu z niej nie zapłacisz ani grosza za przewalutowanie, a może się przydać w niespodziewanych sytuacjach – gdy trzeba zostać dłużej w hotelu, wypożyczyć auto, przenieść lot albo po prostu szybko coś kupić.

To nie koniec preferencyjnych ofert, jakie przygotował mBank dla klientów intensywnie korzystających z bankowości. Posiadacze mKonta Intensive mogą też skorzystać z innych produktów mBanku na korzystnych zasadach. Jednym z nich jest możliwość oszczędzania na lokacie z funduszem z oprocentowaniem 1,9%. Lokata z funduszem to połączenie lokaty depozytowej i inwestycji w fundusz kapitałowy. Część pieniędzy będzie pracować jak na tradycyjnej lokacie, a część będzie „w obrocie” w funduszach inwestycyjnych. To zresztą kolejny produkt dla osób, które bankują intensywnie i chcą sięgnąć po więcej, niż daje tradycyjna lokata.

mBank idzie też na rękę posiadaczom mKonta Intensive, gdy chodzi o kredyty. Mogą liczyć między innymi na niższą niż standardowo prowizję za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 18,5%) oraz na kredyt hipoteczny o najniższej marży, jaką oferuje mBank.

Do tego trzeba jeszcze doliczyć priorytetowe połączenie na infolinii mBanku (mLinii) i opiekę osobistego eksperta w placówce banku.



Czy mKonto Intensive jest w Twoim zasięgu? Nie zapłacisz za prowadzenie tego rachunku ani złotówki, jeśli suma miesięcznych wpływów na konto to minimum 7 tysięcy zł. Alternatywnie możesz przenieść do mBanku depozyty i inwestycje o łącznej wysokości 100 tysięcy zł. Jeśli nie spełnisz tych warunków, opłata za konto będzie wynosiła 49,50 zł miesięcznie, ale myślę, że nie są to szczególnie wyśrubowane wymagania.

