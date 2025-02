Nie dajesz rady spłacać kredytu? Właśnie weszły nowe przepisy

Od dzisiaj (19 lutego) w Polsce weszła w życie ustawa o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów. Chociaż brzmi to skomplikowanie, to w praktyce z rocznym opóźnieniem wprowadza do naszego prawa unijną dyrektywę NPL (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty). Zmiana dotyczy przede wszystkim osób, które mają problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań — donosi Bankier.pl.