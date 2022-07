Bank Pekao da ci 200 zł. Wystarczy smartfon

200 zł na wakacyjne wydatki plus praktyczna karta wielowalutowa do płacenia w kraju i zagranicą, z gwarancją niskich kosztów przewalutowania? Tym kusi Bank Pekao w swej najnowszej promocji. Do skorzystania z niej potrzebny jest smartfon.

Bank Pekao rusza z letnią promocją w znanej już formule. Żeby dostać bonusową kwotę, trzeba otworzyć Konto Przekorzystne wykorzystując do tego selfie.

Każdy, kto do końca sierpnia otworzy Konto Przekorzystne metodą „na selfie”, może otrzymać nagrodę w wysokości 200 zł. Już za samo otwarcie konta bank oferuje 50 zł.

Aby otrzymać pozostałe 150 zł, wystarczy w każdym z trzech kolejnych miesięcy po założeniu konta spełnić bardzo proste warunki – wykonać co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub aplikacją PeoPay oraz zalogować się minimum raz do PeoPay.

Nagroda wypłacana jest w kolejnym miesiącu po spełnieniu warunków promocji. Klient, który jeszcze w lipcu otworzy konto, otrzyma 50 zł na koniec sierpnia. Następne 50 zł zyska na koniec września, potem października i listopada, oczywiście pod warunkiem, że będzie niezmiennie spełniał wymienione wyżej warunki promocji.

W promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które są obywatelami Polski. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie https://www.pekao.com.pl/konto-osobiste.html.

Konto Przekorzystne w Banku Pekao współgra z kartą wielowalutową, która sprawdzi się podczas wakacyjnych zagranicznych wyjazdów. Karta gwarantuje niskie koszty przewalutowania – Bank Pekao nie pobiera dodatkowych opłat za transakcje za granicą. Są one rozliczane bezpośrednio po kursach wymiany walut organizacji płatniczej, zbliżonych do średnich kursów NBP. Do tego wszystkie bankomaty za granicą są całkowicie bezpłatne.

