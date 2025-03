Polacy kategorycznie na temat gotówki. Tego sobie nie wyobrażają

Wszelkie badania i raporty wskazują, że gotówka zaczyna odchodzić do lamusa. W strefie euro wciąż jest to bardziej popularna forma płatności, ponieważ odpowiada za 52 proc. transakcji . Jednak w 2016 roku wynik ten wynosił aż 80 proc., więc wyraźnie widać, że papierowy pieniądz jest w odwrocie.

Polacy przywiązani do gotówki

Wśród badanych osób 78 proc. sprzeciwia się całkowitej rezygnacji z gotówki. Aż 55 proc. jest zdecydowanie na nie, a 23 proc. odpowiedziało "raczej nie". Zdania na ten temat na nie 9 proc. ankietowanych, a 13 proc. nie miałoby z tym problemu (8 proc. raczej tak, a 4 proc. zdecydowanie tak). To pokazuje, że chociaż na co dzień coraz rzadziej korzystamy z papierowego pieniądza, to nie jesteśmy gotowy to jego całkowitego wyeliminowania.