InPost Pay teraz także w aplikacji mobilnej Media Expert

InPost Pay to przełomowe rozwiązanie na polskim rynku, łączące płatności za zakupy i dostawę w jednym miejscu. Nasza innowacyjna usługa zdobywa uznanie zarówno wśród klientów e-commerce – InPost Pay ma już ponad 7,5 milionów użytkowników, jak i wśród sprzedawców – współpracujemy z ponad 1 600 merchantami. W ostatnim czasie do grona naszych partnerów dołączyła sieć Media Expert, która jako pierwsza zdecydowała się na wdrożenie naszej usługi do swojej aplikacji mobilnej, zwiększając tym wygodę i szybkość zakupów dla licznego grona swoich klientów.

- Szymon Wałach, wiceprezes zarządu ds. digital i strategii, InPost