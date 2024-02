BLIK zdradza sekret. Chodzi o ponad 250 miliardów złotych

BLIK to niezwykle popularna metoda płatności. Dane za 2023 rok zdecydowanie to potwierdzają. Popularność tej metody płatności nieprzerwanie rośnie.

BLIK od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Zresztą jest to duże niedopowiedzenie, bo z roku na rok polski system płatności jest coraz częściej używany przez mieszkańców naszego kraju. Dane za 2023 rok tylko to potwierdzają.

BLIK w 2023 roku

W całym 2023 roku użytkownika BLIKA zrealizowali prawie 1,8 mld transakcji o wartości blisko 250 mld zł. Dla porównania rok wcześniej było to 1,2 mld operacji o łącznej wartości 163,9 mld zł, więc widać tutaj znaczący postęp. Od początku działalności systemu płatności możemy mówić już o 4,5 mld transakcji w kwocie aż 614,4 mld zł.

Średnio daje to około 4,8 mln operacji BLIKIEM dziennie. Rekordowy był pod tym względem dzień 10 listopada 2023 roku, kiedy to doszło aż do 8,2 mld transakcji tego typu. Średnia wartość jednej operacji to z kolei 138 zł.

BLIK stał się integralną częścią życia wielu Polaków, upraszczając ich codzienność i sprawiając, że rozliczenia przebiegają sprawnie i intuicyjnie. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach – od momentu wprowadzenia systemu za jego pośrednictwem przeprowadzono ponad 4,5 mld transakcji, z czego blisko 40 proc. przypadło na ubiegły rok. Co więcej, na koniec roku z usług BLIKA korzystało 15,8 mln aktywnych użytkowników. Tylko w czwartym kwartale to grono poszerzyło się o milion nowych osób.

– mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu.

Dużym powodzeniem cieszą się też przelewy BLIK na telefon. W zeszłym roku było ich aż 415 mln, co stanowi wzrost o 71 proc. rok do roku. To druga najchętniej wykorzystywana usługa BLIKA. Na koniec grudnia 2023 roku z systemu płatności korzystało regularnie aż 15,8 mln osób.

